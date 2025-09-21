對文資保存軟趴趴 文化部長失職

昨天是全國古蹟日，文化部定調今年的主軸是呼應歐洲遺產日而提出的「建築遺產」，並表示要展現文化資產活化成果。但文化部做為保存文化資產的中央主管機關，卻長年在文化資產的保存議題上態度「軟趴趴」；李遠部長更是連「文化」都弄丟了。

例如前文建會主委陳奇祿位於台北市的故居，會勘時明明有逾半委員認同文資價值，卻在審議時慘敗、被認定不具文資價值，成為罕見案例；去年也發生台灣史學巨擘曹永和故居遭到拆除憾事。但令人震驚的是，在這接近一年的時間中，文化部似乎「一句話都沒說過」！文化部長該以何種臉面面對陳奇祿、曹永和與「文化」這兩個字？

陳奇祿在擔任文建會主委的任期中催生了《文化資產保存法》、才讓台灣有機會跟歐洲國家接軌大談「古蹟日」，當年陳奇祿面對林安泰古厝拆除遷移的遺憾後，促使我國開始重視「建築資產」的保存。對於台灣古蹟貢獻如此卓越之人，如今文化部卻對他曾經居住過的建築幾視若無睹；文建會是文化部的前身，文化部連保護已故主委的故居都做不到，「文資法之父」的住宅無法被文資法保護，何其諷刺！

宜蘭也有一樁古蹟慘案，李遠部長曾經在今年五月十九日以白色恐怖受難者家屬的角色，發表「對於所有台灣人來說，白色恐怖是一個不能遺忘的日子」一言，卻眼睜睜看著二二八事件遺址的「舊蘭陽大橋」面臨拆除，理由只是因為要蓋新橋，根本不符合《歷史建築登錄廢止審查及輔助辦法》。

當民間發現錯誤向文化部陳情後，換來的卻是「丟回給宜蘭縣政府再辦一次審查」。這讓筆者納悶，一個中央主管機關難道連「行政指導」的能力都喪失了？文化部這不能管、那不能協助，不就是失能？

如今文化部面對文化資產保存爭議時，往往以「審議為地方權責」推諉其主管機關責任，但過去的文化部顯然並非「沒有用的文化部」，例如鄭麗君部長任內，在台中「天外天劇場」面臨拆除危機時，即為天外天打開保護傘，由文化部直接認定為暫定古蹟，為天外天留下了一口氣。可惜李永得上任部長後礙於訴願結果只好「收傘」。如今李遠治下的文化部，更儼然成為空有其名的裝飾品。說到底，只怕並非文化部「無用」，而是有些部長「沒有用」而已！