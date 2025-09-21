新國民黨主席的5項要務

本次國民黨主席參選呈現六人角逐盛況，聲量相對較高者為前台北市長郝龍斌、立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中，四人經歷及優勢也各有千秋。然而，目前多只看到密室交易、破壞團結、醬缸文化與欽定接班的內鬥內行負面訊息，對於如何維繫藍白合、如何當造王者布局二○二六和二八以重返執政、如何與執政資源充足的民進黨一較高下，以及對兩岸論述的妥善處理，則少見深刻的願景描繪。

有鑑於二○二四藍白破局讓賴清德漁翁得利，新當選的國民黨主席首先需要有無私心態和溝通、協調能力，與民眾黨提前展開明年地方選舉的提名人選協商作業。尤其是民眾黨主席黃國昌已表明將參選新北市長，以及柯文哲被羈押長達一年後以七千萬元交保，堆疊社會同情效應和對司法公平正義的疑慮，民眾黨極有可能以此為籌碼，牽引小草動員支持。這些選戰情勢的演變，都有賴新上任的國民黨黨主席與白營溝通，建構一套藍白互信的規則。

其次，國民黨的後勤糧草組織已因罷免連署的影響，導致許多縣市黨部人員被收押，使得輔選力量薄弱。新國民黨黨魁應記取教訓，定期普查黨員結構與名單、強化整體後勤補給機制，並加快新陳代謝腳步、落實世代交替，讓青年人才群參與黨務、培育青年參政，帶領國民黨甩開百年老店的包袱，讓全黨煥然一新。

第三，新上任的國民黨黨主席，必須當無私心的造王者，整合黨內可用資源和論述，創造總統選情大利多，甚至要強化發言機制、為代黨參選總統者擋子彈，解決二○二八總統選舉各式政治攻擊與路障，營造成功不必在我的姿態；並且要身段柔軟，與民眾黨就二○二八正副總統搭配人選與格局，開誠布公的說明清楚，避免侯友宜、柯文哲「政治鬩牆」的往事重演。

第四，七二六和八二三兩波大罷免，民進黨和綠營側翼大肆操弄「抗中保台」意識形態抹紅牌，將國民黨一中各表的九二共識汙名化，試圖削弱藍營的對中交流與和平主張優勢。面對民進黨的老招，新任國民黨黨主席，務必要就黨的兩岸政策主張與路線，展開廣泛的討論與商議；並連結社會民瘼，提出與時俱進的新論述，才不會被民進黨一再扣上紅帽子。

最後，新國民黨黨魁必須統整黨、國會和智庫的所有力量與論述、資源，在政策品牌上與民進黨做出明確的區隔和品牌識別。就對等關稅疊加衝擊、勞工放無薪假、能源轉型、綠電坑殺山林良田、盜採砂石等民生與環境息息相關的問題，提出與民意脈動站在一起的政策。如此，才能吸引中間選民和經濟板塊支持，擴展新票源，避免局限於深藍族群，為二○二八重返執政之路吸納能量。

期待國民黨黨魁角逐者，可以就國民黨的內部改革、台灣的經貿出路策略、藍白如何共舞、如何防禦對手一波波政治追殺，以及如何主動出擊、創造議題等環節，展開辯論，充分說明個別相關主張和論述，穩扎穩打讓藍白合實現、讓台灣脫胎換骨。