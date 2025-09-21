星期透視／國民黨能迎來史上最大系統更新？

國民黨將選出新的黨主席，任期將涵蓋二○二六和二八兩場選舉，影響國民黨和台灣政治未來。換主席如同是一次「操作系統」升級，國民黨能迎來眾人期盼的史上最大更新嗎？

這次參選多達六人，或許是看到了國民黨振衰起敝的契機。這個契機主要來自兩個「萊爾校長」的貢獻，一是「萊爾校長」，賴清德大搞意識形態與大惡罷內鬥，上任一年多就讓很多人徹底失望。蔡英文「在路上」裡說的「你們一定會開得比我更好」，成了「與實物不符」的不實廣告，反而那句「你比我想像的還要更凶」卻不幸言中。二是國民黨所創作的動畫人物「萊爾校長」，成功抓住眾多年輕人的眼球和思變的民心。

但國民黨有太多錯失良機、辜負期待的歷史，新的黨主席能夠改變這項「優秀傳統」嗎？大家都在看。

六位候選人裡，張亞中、羅智強、鄭麗文、郝龍斌就實力與聲量看，被認為屬「第一梯隊」，其中三人昨天參加辯論會，卻被沒出席的郝龍斌和沒被邀請的卓伯源搶走一些焦點，主辦單位或許會有些「該來的沒來，不該來的卻來了」的感受。持平地說，為電視辯論設定門檻、限制人數，以免辯論失焦，是各國常見的做法。至於沒到的郝龍斌，難免給人「畏戰」印象，必須藉後續場次的加倍表現修補形象。

參與辯論的三人表現都在水準以上。就內容看，三人的共識遠大於分歧。對分歧議題，三人點到為止，明顯力求維持競爭風度，展現「君子之爭」。透過黨主席的選舉與辯論，國民黨等於得到對台灣社會宣揚理念的重要平台，也能讓人看到國民黨的人才濟濟。

幾個重要議題，包括批判民進黨在處理兩岸與應對美國上的戰略錯誤，還有如何從制度上產生二○二八最強人選並促成藍白合，以及爭取更多年輕人的支持，三人核心立場頗為一致；沒參加的郝龍斌，也藉媒體專訪對相關主題有所表述。當然也有些交鋒題目，例如誰更適任主席，是有獨到理念還是戰鬥力強、是專任還是兼任，還有誰過去實戰經驗更多。一個爭議點是，張亞中說，兩岸理念上如果主席與總統候選人不同，他會堅持立場，這比起鄭麗文說「這種分歧不該發生，但真發生她會以總統候選人為主」，會讓人在誰更能扮演好「造王者」上產生不同的想像。

國民黨必須謹記，現在的契機主要來自社會對賴清德的失望，但這並不能直接轉換成對國民黨的支持，仍應努力回應選民的期待。

朱立倫用希望「眾望所歸」者投入、勸進更多人選，用心可以理解；但風險是這等於在說先前已表態者，未必「眾望所歸」。這很難不讓我想起十年前洪秀柱的「拋磚引玉」。洪秀柱的「磚」是自謙，「玉」的不願承擔才是真正問題。

社會期待看到國民黨大幅更新、能帶領國民黨回應選民期待的主席，就是「眾望所歸」。我認為，這次兩位更年輕的候選人鄭麗文和羅智強，有空前的機會能帶來國民黨的世代交替；當然兩位更資深的候選人如果能做到讓黨員和社會相信，他們有更好的更新方案，年齡也未必是劣勢。總之，誰能創造國民黨操作系統的最大更新，那人就是最好的新主席人選。（作者為世新大學講座教授）