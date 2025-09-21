名家縱論／紙媒的黃昏和期待的朝陽

上月底，美國最大的地方報「亞特蘭大憲法報」（簡稱ＡＪＣ）宣布，年底將完全停止紙本發行，全面轉型為數位新聞媒體。這將使亞特蘭大成為美國最大的沒有自己紙本報紙的大都會區。

聽到壞消息的訂戶無限失落，有讀者說，雖然知道遲早會發生，感覺像「失去年邁的雙親」。然而，這也是尋求轉化的契機。

皮尤研究中心發現，如今八成四美國人從手機、電腦等獲得新聞，只有一成六從紙本看新聞。紙本報紙服務的只有日益萎縮的市場。

成立一五七年的ＡＪＣ，有輝煌歷史。孕育出許多知名記者和作家，深刻影響了社會。

瑪格麗特．米契爾是經典名著「飄」的作者，在寫小說之前，曾是ＡＪＣ的記者。她的記者生涯，特別是對亞特蘭大歷史和社會風貌的了解，為「亂世佳人」電影提供豐富的素材，塑造了她的寫作風格和世界觀。

ＡＪＣ得獎無數，普立茲公共服務、社論、時事漫畫、調查報導，無數風光紀錄，終究要面對數位時代的挑戰。

過去廿年美國報紙消失三千兩百家，目前剩下約為五千六百家，百分之八十為周報。過去一年，每周約有兩家以上報紙消失。

然而危機也是轉機。愈來愈多傳統報社正積極轉型，透過網站、應用程式、電子報和播客等方式提供內容。現在有超過六六○個獨立的數位新聞網站。

其實，這一連串數字背後，比我們想像更暗淡，也有更多隱憂。數位世界，未必是奶與蜜的樂土。

表面上，數位新聞和雜誌市場規模將持續成長，從二○二四年的三○五億美元增長到二○三○年的四一三億美元，年複合成長率約為百分之五點一七。

媒體營收來源日益多元化，營收主要來自數位廣告和讀者付費。在美國，數位廣告的每位讀者平均支出預計將達到五五點七美元。

儘管數位營收成長，但許多傳統報社的數位收入仍不足以彌補紙本收入的巨大虧損。此外，數位廣告市場競爭激烈，並受到Google和Meta的演算法的遊戲規則影響，讓媒體難以獲取足夠的廣告營收。

ＡＪＣ在轉型過程，擬定配套措施「白手套」服務，協助長年訂戶適應這項改變，包括如何使用全新的電子報紙和客製化的手機應用程式。

因為ＡＪＣ的名氣，引發廣泛關注。ＡＪＣ表示，專注於將數位訂閱者從目前的七點五萬人提升到五十萬人。顯示經營模式正從傳統的廣告收入為主，轉向以讀者付費訂閱為核心。以獲得更穩定的收入來源，讓媒體擺脫對廣告商的依賴，專注於提供有價值的內容。

美國多數媒體對ＡＪＣ數位轉型，看法相當正面，將此舉視為一個大膽且必要的轉變，但也承認這是艱鉅的挑戰。

美國報業協會主席認為，ＡＪＣ把未來完全押注在數位化上。這場豪賭或許能省下數百萬美元，但也可能讓報紙失去主力。該報面臨著是否要自我顛覆的痛苦抉擇。ＡＪＣ不循序漸進，卻決定快速邁出一大步，像一場沒有安全網的高空走鋼絲。然而儘管有顧慮，但拖延顯然不是選項，因為船快撞上冰山了。

紙媒風光的場景已成過去，正如馬克思所說，人們會創造歷史，但是人們不會依照所欲的創造歷史。將來會如何？只有時間才能給答案。

對我們這一代人，讀報是一種生活，是一種文化。拿著報紙就像拿到全世界。未來走向數位世界的報紙，我希望都能夠成功。但是更希望優質的紙媒也能持續。對很多人來說，紙媒是永遠無可取代的。

也許有一天，你起床走到信箱，裡面沒有報紙。你喝咖啡吃早點，沒有報紙為伴，只能滑著手機。你或許會聽到一個聲音，那是報紙在跟你說「別了朋友，當我不再出現餐桌上，缺席就是我的告別」。（作者為政大傳播學院教授）