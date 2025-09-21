大屋頂下／美國對台灣「雙挾持」 巷戰與台灣地位未定論

徐國勇說：「沒有台灣光復節。」跡象顯示，這是現今台美當局正在共構的「台灣地位新論」漸在對接合龍。

美國對台灣的「雙挾持」，正在浮現。

一方面，用「豪豬巷戰」挾持台灣的「軍事戰略」。另一方面，用「台灣地位未定論」挾持台灣的「政治戰略」。

兩句話，就鎖死了台灣。

透過「雙挾持」，美國要將台灣打造成一個可以輕易操弄撩撥中國的「地緣政治遙控器」，任意按個鈕，就可能將兩岸情勢翻攪得不可收拾。

台灣將淪為美國手中的「撩撥中國遙控器」。愈陷於「台灣地位未定論」，愈不能跳脫「豪豬巷戰」的挾持。愈被捆綁成「巷戰豪豬」，就愈難跳脫「台灣地位未定論」的糾纏。

在「豪豬巷戰／台灣地位未定論」雙挾持下，台灣在兩岸關係上，將根本失去對自我正常發展利益的自主選擇權，而被逼迫只能以仇恨敵對來面對中國大陸，也就是台灣將根本失去了追求兩岸和平競合的自主權利。

試問：擺明了要豪豬巷戰，如何和平競合？挑明了台灣地位未定論，如何和平競合？分論如下：

先說「豪豬巷戰」的軍事戰略挾持。美國要將台灣打造成「巷戰豪豬」，有一根本矛盾。就是，美國反覆強調不願與中國發生衝突，不願與中國開戰，不會推翻中國的體制，且不要「脫鉤」，只要「去風險」；則台灣為什麼不能也像美國這樣想？甚至台灣是否比美國更應當這樣想？

其實，除了美國自己與中國維持「有競爭／有合作」的兩手關係，美國的主要盟友如歐盟與日韓與中國皆是「有競爭／有合作」。那麼，為什麼唯獨要以「巷戰豪豬／台灣地位未定論」挾持台灣，並用以逼迫台灣對中國大陸只能仇恨與敵對，剝奪了台灣在兩岸追求和平競合的自主權利？

縱目放眼全世界，只有台灣被美國如此挾持，台灣必須警覺不能被美國吃定了牽到豪豬墳場。

再談「台灣地位未定論」的政治戰略挾持。川普上任，國務院官網在二月刪除「不支持台獨」的文字，如今可視為伏筆。

ＡＩＴ此次公開宣稱，開羅宣言、波茨坦公告和舊金山合約等二戰時期文件「皆未決定台灣的最終政治地位」，被視為「台灣地位未定論」的死灰復燃。

這一切的辯證，皆應源自開羅宣言。宣言說：「日本自中國所竊取的所有領土，如滿洲、台灣及澎湖群島，應當歸還給中華民國。」（Shall be restored to the Republic of China.）

後續的過程已無庸贅言。至一九四五年中華民國成為聯合國發起國及安理會常任理事國，其實就是後續一連串過程的事實體現。

因為，當時的中華民國當然是全中國的唯一合法政體，而這個中華民國當然擁有對台灣的主權，此皆基於開羅宣言等二戰文件。

這個情態一直維持到一九七一年中華民國被逐出聯合國，始在聯合國呈現了「中華人民共和國取代中華民國」的轉移。但是，今天我們不能因聯合國的政策翻轉，竟回過頭去否定開羅宣言等二戰文件，而據以稱台灣地位未定論，甚至乾脆說「根本沒有台灣光復節」。

再者，如今竟然說要用開羅宣言來「證明」台灣「不屬於中華人民共和國」，這其實是張飛打岳飛，根本是無中生有。因為，開羅會議一九四三年舉行時，中華人民共和國並不存在。現在的問題是：開羅宣言並未說要把台灣還給「中華人民共和國」，但否定開羅宣言就形同否定了中華民國光復台灣。

二七五八號決議其實不是「台灣地位未定論」。該決議是聯合國經約二十年激烈角力所達成，在達成前亦曾出現「一中一台／兩個中國」等對案均告失敗或流產，最後的結論是：以中華人民共和國完全取代中華民國在聯合國的權益，否定中華民國是一個國家，而是將台灣的政治存在「定位」為「蔣介石的代表」，因此連「中華民國」都不能提。

也就是說，二七五八決議對台灣的「定位」，是不但否定中華民國為聯合國會員國，且根本否定了中華民國是國家。

台灣應當警覺，美國現在回到了將「台灣定位」視為「蔣介石的代表」的二七五八決議，其心裡想的也是將現在的及未來的台灣政治存在僅僅視為「賴清德的代表／ＸＸＸ代表」。在邏輯上，這盤棋其實是指向否定中華民國對台灣的主權。

身揹金斗甕，閣替人看風水。賴清德你不能不知死活。

賴清德正陷於進退維谷的掙扎之中。

其實，在總統大選前，談到台灣地位未定論，賴清德曾借陳儀深之口說「台灣地位原來未定，但現已定」，開始出現轉彎。

今年五月八日，陸委會說，開羅宣言、波茨坦公告，當時是中華民國，聯合國憲章也是中華民國。至八月九日，陸委會及外交部更同日宣稱「開羅宣言確立了中華民國對台灣的主權」。這類宣示皆肯定開羅宣言，顯然是想從「中華民國是外來政權／台灣地位未定論」的台獨史觀跳脫出來。

但是，現在言猶在耳，竟又突然附和美國稱「開羅宣言未決定台灣的最終政治地位」。

在ＡＩＴ否定開羅宣言後，外交部稱，林佳龍「感謝ＡＩＴ重申美方對台政策立場」。但試問：ＡＩＴ對開羅宣言的「政策立場」是在「重申」？或已告顛覆？

外交部出爾反爾，自批其頰。這究竟是美國的政策？或中華民國的政策？顯見賴政府在「政治戰略」上已失自主性。

無論是「開羅宣言未定論」或「二七五八未定論」，都是在質疑並打擊「中華民國對台灣的主權」。賴政府居然據此作出「台灣沒有光復節」的結論，豈非自掘墳墓？

台灣拒吃「美國套餐」。當國家的「軍事戰略」與「政治戰略」全被美國挾持，台灣「巷戰豪豬」的角色已被鎖死，但「台灣政治地位未定」，這樣走下去豈有活路？

台灣人要冷靜理智想一想：為了台灣的生存發展利益，我們有必要跟著美國採取如此極端又無退路的國家路線嗎？

這樣的國家路線，讓美國拿台灣當槍使，把台灣放在火上烤，當成「撩撥器／攪屎棍」。無民主性，無道德號召性，無現實正當性，無人性。

美國儼然已成台灣的深層政府。台灣必須跳出美國的雙挾持，不做巷戰豪豬，不搞台灣地位未定論，全力營造以中華民國立場與中國大陸和平競合的自主生存發展的兩岸關係。

沒有台灣光復節，這是一言喪邦。

賴清德，今年十月二十五日，你要鄭重宣示：紀念中華民國光復台灣八十周年！