聽新聞
0:00 / 0:00

齊頭式補足生育補助金 1胎補助10萬 效果有限

聯合報／ 鐘重發／退休教師（彰縣北斗）
行政院規畫生育補助每胎10萬元台幣；示意圖。記者杜建重／攝影
行政院規畫生育補助每胎10萬元台幣；示意圖。記者杜建重／攝影

年輕人會不會因政府的「生一胎補助十萬元」政策而想生小孩？政府若真的每胎補助十萬元，至少也要編列一百餘億元，但明年政府只編列四十七點二億元，怎會夠用？

原來，政委提議擴大生育補助，並不是民眾在生育子女時政府就一律發給十萬元，而是在現有各類社會保險的生育補助金下，政府齊頭式補足十萬元。所以不是民眾會錯意，就是政府在吃社會保險的豆腐。

並且，社會保險種類繁多，保最低額的勞工當然能領到較多的補助；但若勞工的保額已達五萬六千元以上，目前能請領的生育補助費約為十一萬兩千元，是否就無法受惠？

此外，目前法規中勞保只有女性生育人可以請領生育補助費，但投保公保、軍保者，不但女性可以請領生育補助，男性同樣可請領。若公、軍等能請的生育補助超過十萬元，會不會反倒權益受損？

既然「生一胎補助十萬元」，是補齊社保到十萬、而非外加十萬，這政策對年輕人未來的生育決定，應該不會有太大影響力，對台灣生育率的提升應該也不會被看好。

延伸閱讀

10萬元生育補助只給「差額」 專家：誠意不足、吃社會保險豆腐

總統力挺好孕3方案 生育補助每胎最高領10萬元

擴大生育補助10萬元？這群人實際只多領8400元

生育補助提高至10萬！陳時中：透過福利弭平差異讓產婦安心生

相關新聞

強化預防機制 讓愛美不用冒險

台北市男子因生殖器增大手術喪命的案件，再次將醫美安全議題推向社會焦點。檢視其背後，不只是單一診所或醫師的疏失，而是整體醫...

保險行銷 應「悟」到消費者需求

金庸武俠大師在其所著《笑傲江湖》中，描述了獨孤九劍的要旨在於一個「悟」字，縱使如令狐冲其劍法已練到無招的程度、達到劍術最...

徐超斌一生執著 換偏鄉一線生機

南迴醫院發起人徐超斌醫師不幸離世，令人惋惜。徐醫師長期為偏鄉醫療奮鬥，推動完善南迴醫療資源，致力於偏遠地區居民照護。他用...

醫美黑洞 還要多少命來填

台北市中山區錦州街一間醫美診所，日昨驚傳憾事：一名五十歲男子在接受陰莖增大手術後，於麻醉恢復期呼吸心跳驟停，搶救無效。乍...

租屋保障、供給間的平衡

內政部日昨提出的租屋修法草案，核心在於三年續租保障、續約漲幅上限、強化租客權益，以及針對惡意欠繳或妨害秩序者的「下車條款...

增加房市供給 減輕租屋壓力

內政部通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，保障三年租期、限制租金漲幅，並增訂「租霸下車條款」。修法展現政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。