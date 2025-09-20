齊頭式補足生育補助金 1胎補助10萬 效果有限

年輕人會不會因政府的「生一胎補助十萬元」政策而想生小孩？政府若真的每胎補助十萬元，至少也要編列一百餘億元，但明年政府只編列四十七點二億元，怎會夠用？

原來，政委提議擴大生育補助，並不是民眾在生育子女時政府就一律發給十萬元，而是在現有各類社會保險的生育補助金下，政府齊頭式補足十萬元。所以不是民眾會錯意，就是政府在吃社會保險的豆腐。

並且，社會保險種類繁多，保最低額的勞工當然能領到較多的補助；但若勞工的保額已達五萬六千元以上，目前能請領的生育補助費約為十一萬兩千元，是否就無法受惠？

此外，目前法規中勞保只有女性生育人可以請領生育補助費，但投保公保、軍保者，不但女性可以請領生育補助，男性同樣可請領。若公、軍等能請的生育補助超過十萬元，會不會反倒權益受損？

既然「生一胎補助十萬元」，是補齊社保到十萬、而非外加十萬，這政策對年輕人未來的生育決定，應該不會有太大影響力，對台灣生育率的提升應該也不會被看好。