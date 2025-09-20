聽新聞
增加房市供給 減輕租屋壓力

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）
唯有讓年輕人安心購屋，才能從根本上減輕租屋壓力，逐步化解世代困境。本報資料照

內政部通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，保障三年租期、限制租金漲幅，並增訂「租霸下車條款」。修法展現政府對居住正義的重視，以解決租屋族「租不到、租不起」困境。然而，居住問題不僅在於「租得起」，更關鍵的是「買得起」。唯有讓年輕人安心購屋，才能從根本上減輕租屋壓力，逐步化解世代困境。

政府推動的「新青安」貸款雖打開資金水龍頭，卻讓建商受惠最大，推升房價風險增加。政策不能僅靠金融鬆綁，更應透過提高供給來讓房價下修，並以土地釋出、合建社宅及老屋更新等方式擴大供給。同時，政府更應提升民眾購屋能力與意願。當購屋人口增加，租屋需求便會下降，僅剩跨縣市工作或求學族群仍須租屋；在供需因素作用下，租金自然缺乏上漲空間。

在租屋市場，供需仍是核心。要增加供給，必須讓房東願意釋出房源。政府應以「降低出租稅率」作為鼓勵，同時「提高空屋稅率」作為約束，形成獎懲並行的制度誘因，迫使有屋者無法再期待房價上漲所得高於租金報酬，才會選擇出租。

至於保障租客部分，三年租期能減輕搬遷壓力，但房客若違約，房東如何解約必須有明確規範，這正是「租霸下車條款」的重要性。而限制漲幅雖可防止暴漲，但市場已出現「預防性漲租」案例，顯示若政策過度干預，恐反助長租金螺旋上升。真正能穩租金的，仍是市場供需平衡。

此外，政府應推動大專院校增設宿舍、擴大社會住宅與平價出租住宅的供給，並配合交通建設降低青年與勞工的居住成本。同時，應提供房東修繕補助與稅捐減免，搭配包租代管機制，鼓勵釋出更多房源。至於租金補貼，則應精準發放，避免淪為推升租金的誘因。

綜合而言，修法雖能緩解租屋族短期壓力，但終究只是治標；修法必須與供需調整並行，方能讓民眾「買得起房、租得到房」，使居住正義不再停留於口號。

