租屋保障、供給間的平衡

內政部日昨提出的租屋修法草案，核心在於三年續租保障、續約漲幅上限、強化租客權益，以及針對惡意欠繳或妨害秩序者的「下車條款」。這些設計的用意明確：一方面降低租客的不確定感，另一方面抑制過度漲幅。然而，若僅停留在單純設置「硬上限」與固定程序的思維，實務上卻可能導致市場供給萎縮、黑市租賃轉移、以及行政稽查落差，使政策的善意難以落實。

在實務操作層面，草案中仍有不少隱憂。例如六個月前的提前通知雖有保障意涵，但對短租市場及學生族群顯然過長，不符彈性需求。「自用收回」的定義與稽核方式模糊，容易產生規避與假自用的爭議；收回後一年不得再租的硬性規定，也無法妥善處理如照護需求或職務調動等個案。

續約必須依原契約條件，忽略了管理費、公共保險與社區服務等合理成本的上升；至於以全國租金指數作為唯一調幅基準，更忽視了區域差異與屋況條件，恐使附帶收費、換約轉嫁成為新的漏洞。即便有裁罰條款，但固定卅萬元的上限，對大型業者未必有足夠的嚇阻力。

若要讓修法真正發揮效果，關鍵在於同時兼顧「保障」與「供給」。租金漲幅上限應當區域化，依直轄市或縣市的租金指數為基準，再加上合理彈性，而非一刀切的全國數據。同時，對願意簽訂三年以上標準契約並完成登錄的房東，應給予稅賦減免、租金保證等誘因，形成長租的良性循環。必要的成本調整也應有明確規範，避免房東透過變相費用來掩蓋漲幅。

在制度設計之外，更需要有配套的治理能力。租屋登錄應升級為2.0，提供路段、屋齡、坪數的區間參考價，讓市場資訊透明，租客和房東都能以公開數據作為談判基礎。行政稽查則要靠跨機關資料連結與異常偵測，而不是僅依靠零散檢舉。爭議解決必須設立快速審理機制，讓租金提存與臨時命令制度化，才能同時防止惡房東與租霸行為。

修法的成敗，不在於口號或制裁數字的高低，而在於能否建立一個公平、透明且可執行的制度。保障租客是必要的，但若因此造成房東退出市場、供給減少，最終受害的仍是弱勢承租者。唯有在保障與供給間找到動態平衡，讓市場能健康運作，租屋政策才能回到正軌。