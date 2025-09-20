徐超斌一生執著 換偏鄉一線生機

南迴醫院發起人徐超斌醫師不幸離世，令人惋惜。徐醫師長期為偏鄉醫療奮鬥，推動完善南迴醫療資源，致力於偏遠地區居民照護。他用生命實踐醫療平權，也讓我們重新審視台灣城鄉醫療差距的課題。

台灣健保制度雖享譽全球，但醫療資源多集中於都市，偏鄉醫護短缺、設備老舊問題嚴重。政府雖持續推動「優化偏鄉醫療精進計畫」，但仍面臨專科醫師匱乏、交通不便、醫療團隊缺額等結構性瓶頸。徐醫師掛心的南迴偏遠地區，更可見病患因急救轉診延遲而危及生命，顯示偏鄉醫療仍是台灣醫療平權未完成的戰役。

徐超斌醫師推動南迴醫院的夢想，不是一般基層診所，他強調必須建置具備急診、手術及長期照護功能的綜合醫院，才能有效縮短醫療落差。徐醫師的離開是醫界一大損失，也凸顯偏鄉醫療真實困境。

健保給付制度的激勵設計方向，導致診療收入與都市醫院相較偏低，且偏鄉職涯發展受限，導致醫師難以長期駐守。公費醫師制度雖有助緩解，卻面臨政策連續性及流動性高的挑戰。制度上亟需建立穩健的醫師培育、輪調與留任機制，讓年輕醫師願意投身偏鄉。

此外，偏鄉不僅是醫療硬體不足與醫師短缺的問題，文化語言隔閡、資源整合不足、轉診流程繁複等也依舊棘手。

徐醫師用生命為偏鄉醫療點燃希望之光，並提醒我們：醫療不只是技術和設備，更是一種深刻的社會正義。守護每一個偏鄉生命，就是守護台灣社會的公平與溫度。徐醫師的離世不是結束，而是激勵我們繼續前行的起點。