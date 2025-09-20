強化預防機制 讓愛美不用冒險

台北市男子因生殖器增大手術喪命的案件，再次將醫美安全議題推向社會焦點。檢視其背後，不只是單一診所或醫師的疏失，而是整體醫美行業在法規與制度上缺乏「事故預防」的思維。當醫美手術被簡化為「美容服務」時，民眾往往忽略其本質仍屬醫療行為，一旦監管與防範機制不足，就可能導致不可逆的悲劇。

首先，應強化「事前防範」制度。醫美屬於選擇性醫療，並非救命治療，因此更需要嚴格的術前風險告知。許多國際規範要求，診所必須提供完整的手術風險書面說明，並進行「冷靜期」，讓消費者在簽署同意書後仍有時間重新評估。然而，台灣目前多數診所僅以簡短口頭說明代替，甚至以「簽名即同意」快速帶過。若能透過法規明訂冷靜期與完整風險揭露機制，便能在源頭上降低盲目手術的比例。

其次，應建立「過程監督」機制。醫美診所的高風險療程，例如抽脂、隆鼻或生殖器手術，應納入特定醫療行為的監管清單，要求診所符合手術室設施規範，並強制配置急救設備與人員。目前部分小型診所僅具備基本治療環境，一旦術中突發狀況，根本無力搶救。若能以法律強制規範，並透過突擊稽查確保落實，才能將事故發生率降至最低。

再者，必須強化「事後追蹤」制度。醫美產業常因商業競爭導致業者更名或轉移經營，讓消費者無法掌握其過往紀錄。若能建立「醫療事故資料庫」，將診所違規與事故案件透明公開，並要求業者不得以更名規避紀錄，才能使市場自然淘汰不良業者。更重要的是，應將重大事故列為「必須通報」項目，並由主管機關進行公開審查，防止案件因和解或私下處理而消失在檯面下。

醫美事故的預防不能只靠政府，也需要專業團體與消費者共同參與。醫學會應制定更嚴謹的醫美行為指引，提升醫師自律；消費者則應學會利用公開資訊，選擇有合法認證與完善設備的醫療機構。唯有從事前防範、過程監督到事後追蹤的完整防線建立起來，才能真正降低醫美事故的發生率，讓「愛美」不再成為高風險的豪賭，而是建立在安全與保障之上的理性選擇。