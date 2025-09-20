醫美黑洞 還要多少命來填

台北市中山區錦州街一間醫美診所，日昨驚傳憾事：一名五十歲男子在接受陰莖增大手術後，於麻醉恢復期呼吸心跳驟停，搶救無效。乍看之下或許是醫療意外，但細查背景才發現，執刀的丁斌煌醫師並非初犯，他的名字早已與多起醫糾緊緊相連。從病患術後血栓死亡，到豐胸手術導致敗血症，甚至曾找同居人假冒護理師協助手術，紀錄駭人聽聞。如今，又一條生命在他手中逝去，讓人不禁追問：為什麼這樣的人，仍能在市中心的診所繼續行醫？

這不是單一事件，而是長期累積的黑洞。近五年來，台灣醫美事故層出不窮。去年，知名車模蔡語芯因施打俗稱「牛奶針」的丙泊酚昏迷不治，引發社會譁然；同年夏天，高雄一名女子接受減重手術後不幸喪命，家屬質疑術前評估不足；再往前追溯，隆乳與抽脂患者術後感染壞死、乳房缺損的案例，也曾震驚社會。僅二○二四年，台北市衛生局就接獲九十件醫美爭議，創下新高。這些數字背後，不只是冷冰冰的統計，而是一個個被摧毀的家庭。

問題的核心在於「高需求、高風險、低監管」的惡性循環。醫美需求龐大，廣告與網紅推波助瀾，將醫療包裝成美容服務，讓消費者誤以為只要付錢就能輕鬆變美。診所為降低成本，將應在手術室完成的侵入性手術搬進狹小診間，麻醉交由非專業人員操作，急救設備不足，術後監測鬆散。病人帶著高血壓、糖尿病，卻仍被推上手術台。當意外發生，賠償和解往往讓真相沉入黑暗，醫師繼續掛名執業，診所照常運作，下次悲劇只是時間問題。

責任不能只歸咎於個別醫師。醫師固然失德，但診所業者追逐利潤、主管機關稽查無力、法律懲處偏軟，都是讓悲劇重演的推手。當一個醫師能在累犯之後仍掛牌行醫，當消費者無法查詢醫糾紀錄，當醫美市場的促銷比安全規範還醒目，這就是制度的敗壞。

改革不該再拖。第一，必須建立醫美事故公開資料庫，讓社會監督取代黑箱運作；第二，侵入性手術要嚴格分級，麻醉必須由合格醫師全程監控，急救設備與環境應比照醫院規格；第三，累犯醫師應停權甚至吊銷執照，而非繼續用和解換得執業自由；第四，消費者要被提醒：醫美不是買衣服，不是換髮型，而是醫療行為。任何一次「變美」的承諾，都可能隱藏著「不歸路」的風險。

這些血淚案例，是一記記警鐘。蔡語芯的名字，中山區男子的離世，不應只是新聞跑馬燈上的短暫震撼，而應成為社會深刻的警語。如果我們繼續姑息、繼續縱容，下一個倒下的名字，或許就是身邊某個追求美麗卻對風險懵懂無知的親友。醫美產業若要長久，必須回到醫療本質：謹慎、透明、以人命為尊。沒有任何美麗，值得用生命去換。