生育給付每胎10萬 治標不治本

因應少子化，行政院會昨天通過「好孕三方案」，中央補助生育給付將提高至每胎十萬元、雙胞胎領雙倍。看到這個鼓勵生育的政策出爐，真覺得政府好傻、好天真！十萬元用於育嬰，沒幾個月就用罄了；但養一個孩子，過程可比貸款買房子更複雜。

房貸繳不起，大不了認賠賣掉，親子關係卻難切割，養不起的話豈可隨便送養？況且現在環境愈來愈糟，各種汙染、通膨、家暴、就業競爭…日趨嚴重，考慮周詳的人可能傾向少生或不生，只有那些「想不了太多」的人，才會為那一點生育補貼而生育。

筆者周遭就有不少人在衝動之下生了小孩，後來不是成為單親照顧者，就是把小孩丟給祖父母、一走了之。悲劇往往是在這些「思慮不周」的人身上重複。最令人心疼的，就是這些沒有選擇的兒童及被迫中獎的親屬。

這種政策彷彿生育版的「新青安房貸」，短暫的甜蜜期過後，就得面對「落落長」的殘酷現實。其實大家都知道問題出在哪，高通膨、高房價才是最大病因！但這種改革的「手術風險」太高，還是給你一片痠痛貼布短暫止痛就好。就怕為了十萬元，又製造出更多無法獲得良好家庭教育和關懷的不幸孩子，只會把教養責任丟給老師，又讓社會承擔風險。