快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

生育給付每胎10萬 治標不治本

聯合報／ 徐正雄／農夫（新北市）

因應少子化，行政院會昨天通過「好孕三方案」，中央補助生育給付將提高至每胎十萬元、雙胞胎領雙倍。看到這個鼓勵生育的政策出爐，真覺得政府好傻、好天真！十萬元用於育嬰，沒幾個月就用罄了；但養一個孩子，過程可比貸款買房子更複雜。

房貸繳不起，大不了認賠賣掉，親子關係卻難切割，養不起的話豈可隨便送養？況且現在環境愈來愈糟，各種汙染、通膨、家暴、就業競爭…日趨嚴重，考慮周詳的人可能傾向少生或不生，只有那些「想不了太多」的人，才會為那一點生育補貼而生育。

筆者周遭就有不少人在衝動之下生了小孩，後來不是成為單親照顧者，就是把小孩丟給祖父母、一走了之。悲劇往往是在這些「思慮不周」的人身上重複。最令人心疼的，就是這些沒有選擇的兒童及被迫中獎的親屬。

這種政策彷彿生育版的「新青安房貸」，短暫的甜蜜期過後，就得面對「落落長」的殘酷現實。其實大家都知道問題出在哪，高通膨、高房價才是最大病因！但這種改革的「手術風險」太高，還是給你一片痠痛貼布短暫止痛就好。就怕為了十萬元，又製造出更多無法獲得良好家庭教育和關懷的不幸孩子，只會把教養責任丟給老師，又讓社會承擔風險。

延伸閱讀

央行理監事會決議利率連六凍 法人：台灣降息可能要等到2026年

肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

砸3000萬買房！不到一年半還完房貸 陳沂曝還貸關鍵點

聯準會降息1碼 大型金控最新報告預估年底前再降2碼

相關新聞

國會應力挺審計 追討亂花的錢

人民對於納稅錢被亂花，很是憤怒；就業安定基金開個人演唱會、超思公司還沒成立就能採購、地方移用治水預算等，都被審計權揪出來...

徐國勇認知 錯得一塌胡塗

民進黨新任秘書長徐國勇，為了維護其一黨之私的意識形態，竟在媒體上針對中華民國史說出若干令人瞠目結舌的謬論，簡直匪夷所思。...

舞抖音的劍 意在川習會

美中第四輪馬德里經貿會談，達成以甲骨文為首的財團，收購美國版抖音（TikTok）百分之八十股權，但其關鍵的演算法，則由母...

政治網紅之死 當公共對話淪為敵我對抗

九月十日，美國年僅卅一歲的保守派政治網紅柯克，在猶他州公開演講時遇刺身亡。這起事件震撼美國社會、並掀起一串漣漪。近日就有...

演算法 已成地緣政治決戰核心

基於用戶數據被中方掌控的國家安全、演算法被操作而影響輿論、壓制美國本土社群平台的經濟競爭這些理由，從拜登到川普，對於美國...

否認光復節 就是否認中華民國

民進黨秘書長徐國勇竟然公開說「沒有什麼光復節」，甚至宣稱蔣介石只是「代表同盟國」接收台灣。這種說法，不只是歷史謬誤，且是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。