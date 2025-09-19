國際社會 政治凌駕法律

美國在台協會（ＡＩＴ）日前提及「台灣地位未定」，且獲美國國務院背書，民進黨秘書長徐國勇也附和稱，ＡＩＴ提到「台灣地位未定」的說法及美國國務院的回覆才是正確的，更進一步宣稱「沒有什麼台灣光復節」。不過，「台灣（法律）地位未定」這種陳腔濫調，不可能改變美、中及兩岸之間實力消長的現實，因為它不是「法律問題」而是「政治問題」。

在聯合國工作過的人，都知道國際社會運作是政治超越法律、講求實力原則。一九七一年美國為了本身利益，想拉攏中共以制蘇聯，導致中華民國被迫退出聯合國。當年筆者是我國駐聯合國代表團最低階的團員、三等秘書，退出聯合國前後都置身其中。會前，我國代表團資深顧問劉毓棠大使主張，即使大會通過「中國代表權決議案」，我方亦應堅持不離座、奮戰到底，除非修改憲章，因為聯合國憲章第廿三條仍明定「中華民國為聯合國常任理事國之一」。我國常駐聯合國代表劉鍇大使知道形勢比人強，國際社會只講實力，恐連美國都無法抗拒，委婉地說明可能性不大。

劉毓棠顧問是哈佛大學的政治學博士，抗戰期間以華僑身分返國，共赴國難。他當時透過其岳父、總統府秘書長張群施壓外交部，要求代表團深入研究因應；劉鍇大使乃請曾任聯合國法典局長的梁鋆立博士進行研究，梁博士又指示我這個曾在哥倫比亞大學修習過聯合國典章制度和運作的小小三等秘書做助手、撰寫研究報告。我們最後的結論是，代表權是個「政治問題」而非「法律問題」；若多數會員國認定「中國代表權」應由中共代表，即使沒修改聯合國憲章亦不成問題。事實上，憲章廿三條至今已五十多年隻字未改，「中華民國」仍名列其上！

至於大會在舉行「中國代表權」問題的總辯論期間，筆者也在場。友我的沙烏地阿拉伯代表巴羅蒂大使，因為當年五月間訪問台北、會見蔣中正總統的費瑟國王指示全力支持我國，故其甚至提出以「台灣」名義讓我國繼續留在聯合國；後來成為美國總統的當年美國常駐聯合國代表老布希，則呼籲會員國支持美國提出的「雙重代表權」案，努力維護中華民國的聯合國安理會和大會席位。無奈國際現實，他們的努力都沒成功。

如今美國不甘心看到中國大陸和平崛起，又想把台灣當做「烏克蘭第二」，利用代理人戰爭的方式來制約、削弱中國大陸。事實上，台灣不是美國口中的「台灣問題」，而是國共內戰遺留給台海兩岸的「內戰問題」。請美國放手，讓兩岸人民自己解決自己的歷史問題。