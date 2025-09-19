否認光復節 就是否認中華民國

民進黨秘書長徐國勇竟然公開說「沒有什麼光復節」，甚至宣稱蔣介石只是「代表同盟國」接收台灣。這種說法，不只是歷史謬誤，且是赤裸裸地掏空國家根基。

事實很清楚。一九四五年十月廿五日，日本在台北公會堂受降，殖民統治正式結束，台灣重回中華民國。這一天是全體台灣人命運的轉捩點，是中華民國政府從此合法統治台灣。若如徐國勇所言「沒有光復節」，請問今日上至總統、文武百官乃至基層公務員的憲政法定地位從何而來？

民進黨長年操作「去中國化」，從課綱到紀念日無一放過，如今更否定光復節的存在。這不是討論歷史而是政治毀滅。對無數台灣家庭而言，祖輩在戰火下熬過殖民、盼來光復，那是一段不可抹滅的血淚記憶。徐國勇一句「沒有光復節」，不僅侮辱歷史更踐踏人民情感。民進黨刻意把「同盟國接收」說成「不是光復」，卻閉口不談後續簽署的中日和約在國際法上確認了台灣由中華民國治理。這種片面切割史實的說法，不僅讓國際誤讀台灣政治地位，亦削弱我國主權。

歷史不是民進黨的玩物。光復節提醒台灣人曾受殖民統治，也讓我們不忘中華民國浴血抗日奮戰，才有今日自由。民進黨否認光復節，就是否認中華民國，更否認自己執政的正當性，這樣的執政黨有何資格談民主？