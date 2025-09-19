快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

舞抖音的劍 意在川習會

聯合報／ 張光球／致理科技大學副教授（台北市）
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平本周五將通話。圖為2019年川習會。（路透）
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平本周五將通話。圖為2019年川習會。（路透）

美中第四輪馬德里經貿會談，達成以甲骨文為首的財團，收購美國版抖音（TikTok）百分之八十股權，但其關鍵的演算法，則由母公司字節跳動授權使用的框架協議。今天，川普與習近平據稱將通話確認此協議。

外界推測川習會可能於下個月底，韓國慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）前後，在北京舉行。問題是，美中四月已商定處理抖音問題的原則，且與本次版本類似，實無須再藉由會談提出所謂的框架，唯一的解釋是：舞抖音的劍，意在公告川習會成形，這對川習二人都有加分的效果。

首先，美國一再對外放話中國不賣抖音則禁，所以北京只好讓步接受。試問，無法使用抖音的受害者是誰？除了美國年輕人之外，就是川普本人，因為抖音讓他贏得年輕選票。一旦抖音被禁，美國年輕人的騷動可想而知，川普並不樂見有損其未來可能再選的票源，這亦是美國政府對抖音禁令一延再延的原因。對北京而言，守住演算法底線就不是對美讓步，亦對大陸人民有所交代。因此，馬德里會談藉抖音議題讓美中都有台階下，順勢搭起川習會的舞台。

其次，美國前外交官唐偉康及英國《金融時報》皆表示，川普已收到今年出訪中國的正式邀請函，《南華早報》則報導習近平計畫明年回訪美國，雙方關係如此快速發展，令吾人懷疑美中早已套好招。之前美方對廿三家中國企業出口管制，中方也對輝達進行反傾銷及反壟斷調查，皆是掩護看似好不容易達成川習會的障眼法，為的是讓雙方在關稅議題上能解套。

再者，唐偉康與《金融時報》事前都提出美中應該互表善意，讓彼此的貿易關係順暢。《南華早報》報導，雙方協議包括中國可能採購五百架波音客機，恢復大豆進口，這可視為對美善意，但川普最在意的議題是稀土穩定供應，這也是北京最有優勢的談判籌碼。因此，北京很可能要華府用「台灣問題」、尤其是近來美方拋出的「台灣地位未定論」，交換相關利益。我政府須料敵機先，應對中共對台灣的意圖，防範川普將台灣當籌碼。

最後，舞台劇最後謝幕的是主角。對川普而言，在中國九三大閱兵後到訪，可凸顯出他比普丁及金正恩們更重要。對習近平來說，他是接待來朝親善的東道主，具天時地利之便。此外，有鑑於英國對川普「王冠外交」的尊榮，相信北京亦會給好大喜功的川普，類似「宮殿外交」高規格的迎賓排場，以滿足他的虛榮心，好獲得大陸想要的利益。

川普政策反覆，性格虛偽，崇尚權與利，亟欲與習近平會面，世人皆看在眼裡。筆者認為，川普前往北京訪問將是排場大於成果，無助解決全球的關稅戰，美中的競爭仍大於合作。川普會繼續以關稅獲利，中國仍持續深耕全球南方，國際裂痕恐再加大。川普如欲成為習近平及普丁般威權，須先清楚明白彼此間的立國精神與政治制度，是位在光譜的兩端。

延伸閱讀

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

早有前科！川普罕見遲到21分鐘 還把英王「甩身後」挨轟故意羞辱

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

相關新聞

國會應力挺審計 追討亂花的錢

人民對於納稅錢被亂花，很是憤怒；就業安定基金開個人演唱會、超思公司還沒成立就能採購、地方移用治水預算等，都被審計權揪出來...

徐國勇認知 錯得一塌胡塗

民進黨新任秘書長徐國勇，為了維護其一黨之私的意識形態，竟在媒體上針對中華民國史說出若干令人瞠目結舌的謬論，簡直匪夷所思。...

舞抖音的劍 意在川習會

美中第四輪馬德里經貿會談，達成以甲骨文為首的財團，收購美國版抖音（TikTok）百分之八十股權，但其關鍵的演算法，則由母...

政治網紅之死 當公共對話淪為敵我對抗

九月十日，美國年僅卅一歲的保守派政治網紅柯克，在猶他州公開演講時遇刺身亡。這起事件震撼美國社會、並掀起一串漣漪。近日就有...

演算法 已成地緣政治決戰核心

基於用戶數據被中方掌控的國家安全、演算法被操作而影響輿論、壓制美國本土社群平台的經濟競爭這些理由，從拜登到川普，對於美國...

否認光復節 就是否認中華民國

民進黨秘書長徐國勇竟然公開說「沒有什麼光復節」，甚至宣稱蔣介石只是「代表同盟國」接收台灣。這種說法，不只是歷史謬誤，且是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。