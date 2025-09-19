舞抖音的劍 意在川習會

美中第四輪馬德里經貿會談，達成以甲骨文為首的財團，收購美國版抖音（TikTok）百分之八十股權，但其關鍵的演算法，則由母公司字節跳動授權使用的框架協議。今天，川普與習近平據稱將通話確認此協議。

外界推測川習會可能於下個月底，韓國慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）前後，在北京舉行。問題是，美中四月已商定處理抖音問題的原則，且與本次版本類似，實無須再藉由會談提出所謂的框架，唯一的解釋是：舞抖音的劍，意在公告川習會成形，這對川習二人都有加分的效果。

首先，美國一再對外放話中國不賣抖音則禁，所以北京只好讓步接受。試問，無法使用抖音的受害者是誰？除了美國年輕人之外，就是川普本人，因為抖音讓他贏得年輕選票。一旦抖音被禁，美國年輕人的騷動可想而知，川普並不樂見有損其未來可能再選的票源，這亦是美國政府對抖音禁令一延再延的原因。對北京而言，守住演算法底線就不是對美讓步，亦對大陸人民有所交代。因此，馬德里會談藉抖音議題讓美中都有台階下，順勢搭起川習會的舞台。

其次，美國前外交官唐偉康及英國《金融時報》皆表示，川普已收到今年出訪中國的正式邀請函，《南華早報》則報導習近平計畫明年回訪美國，雙方關係如此快速發展，令吾人懷疑美中早已套好招。之前美方對廿三家中國企業出口管制，中方也對輝達進行反傾銷及反壟斷調查，皆是掩護看似好不容易達成川習會的障眼法，為的是讓雙方在關稅議題上能解套。

再者，唐偉康與《金融時報》事前都提出美中應該互表善意，讓彼此的貿易關係順暢。《南華早報》報導，雙方協議包括中國可能採購五百架波音客機，恢復大豆進口，這可視為對美善意，但川普最在意的議題是稀土穩定供應，這也是北京最有優勢的談判籌碼。因此，北京很可能要華府用「台灣問題」、尤其是近來美方拋出的「台灣地位未定論」，交換相關利益。我政府須料敵機先，應對中共對台灣的意圖，防範川普將台灣當籌碼。

最後，舞台劇最後謝幕的是主角。對川普而言，在中國九三大閱兵後到訪，可凸顯出他比普丁及金正恩們更重要。對習近平來說，他是接待來朝親善的東道主，具天時地利之便。此外，有鑑於英國對川普「王冠外交」的尊榮，相信北京亦會給好大喜功的川普，類似「宮殿外交」高規格的迎賓排場，以滿足他的虛榮心，好獲得大陸想要的利益。

川普政策反覆，性格虛偽，崇尚權與利，亟欲與習近平會面，世人皆看在眼裡。筆者認為，川普前往北京訪問將是排場大於成果，無助解決全球的關稅戰，美中的競爭仍大於合作。川普會繼續以關稅獲利，中國仍持續深耕全球南方，國際裂痕恐再加大。川普如欲成為習近平及普丁般威權，須先清楚明白彼此間的立國精神與政治制度，是位在光譜的兩端。