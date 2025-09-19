演算法 已成地緣政治決戰核心

基於用戶數據被中方掌控的國家安全、演算法被操作而影響輿論、壓制美國本土社群平台的經濟競爭這些理由，從拜登到川普，對於美國版抖音（TikTok），卻都陷入禁與不禁的兩難，不敢遽然處理。

抖音在美國有一億七千萬活躍用戶，每月流量四億二千萬人次，在網站中排名第十八，每人平均停留的時間五十二分鐘，超過YouTube；抖音快節奏的短影音在美國造成的社會影響力、文化滲透，以及商業能力、相對熱度都還在高幅成長，七年多的時間拔地崛起，表現亮麗，震撼全美。

抖音的使用者，十八到廿四歲約占廿七％，廿五到卅四歲約占四十％，卅五到四十四歲約占廿％，青壯年是它的骨幹；隨著時間的推移，會形成每一個年齡層壯碩均勻而不尖長陡峭，它的年輕使用層不斷向上延伸成長，沒有族群老化的問題。抖音使用者的年平均收入，十萬美元以上的占卅七％，七萬五美元以上占廿％，也就是一半以上的年收入都是超過七萬五美元的高收入或中產階層，是社會的中堅，在廣告行銷上具有常青購買力。

抖音的族群，支持民主黨：共和黨的比例五十五％：卅九％；男女性的比例六十一％：卅九％。民主黨多、女性多，這些都是川普及共和黨要積極爭取的對象。

川普在二○二四年總統大選時，擅長使用抖音的力量宣傳，使他得到青壯選民的共鳴，爭取很多青年選票，深切了解抖音平台是決戰的關鍵之一；十八到卅四歲的年輕人，投票率較低，如果被演算法影響，更可能成為決勝票源。

流行之所在，趨勢之所在，更是選票之所在。

各國政府對關鍵科技公司有控制和監管權。中美雙方最大的爭執點是在抖音的國安問題，外媒說抖音賣給美國，但是中方演算法要保留，演算法是抖音的核心價值，掌握推薦型演算法，就可操控資訊流、影響宣傳力；美方手上有抖音，沒有演算法，就像老虎沒有牙齒，雖有傳播宣傳功能，但會忐忑不安；中國會不會利用演算法，通過抖音向美國用戶推播中國的宣傳或極端的內容，甚或在美國選舉時成為潛在的選舉干預武器？特別是在廿到卅四歲的年輕人，這群人通常投票率低，但如果被演算法影響，可能成為決勝的票源，而為地緣政治拉鋸戰的核心。

所以演算法在哪一方手上，就形成有利的一方，反之亦然。

美國打的是資本主義的算盤，由甲骨文為首的科技集團，聯合創投和私募基金，一起拿下抖音八十％的股權，包括一名由美國政府任命的董事，充分主導抖音的現在及未來，中方只做單純的短影音供應商。這樣的情況，中國會就範嗎？