內唐亞胡欲滅巴人 是在自我毀滅

聯合國調查委員會發布七十二頁調查，詳細論證以色列觸犯種族滅絕罪。以色列照例否認，並說哈瑪斯在二○二三年十月七日突襲以色列室外音樂節，殺害一千多人，才有以軍在加薩的「自衛軍事行動」。外媒報導當前以軍在加薩致死超過六萬人；若加上間接死亡，流行病學家、愛丁堡大學教授Devi Sridhar聲稱，是更可怕、多達十倍的六十八萬人。

同樣可議的是，死於音樂節當天的一千多人，有相當部分可能是被以軍殺害。以色列《國土報》曾披露，以軍有「漢尼拔指令」，寧可奪本國人性命也不讓他們遭俘。

創辦廿五年、年收入約七十五萬美元，總部在芝加哥的網刊「Electronic Intifada」，在二○二三年十月十六日由駐英資深記者發布音樂節倖存者的證詞。她表示「哈瑪斯是要綁架他們至加薩，不是謀害。」她又堅稱，是以軍不分青紅皂白以強大火力，「要消滅包括俘虜的所有人。」

二○二三年十一月十一日，以國傳媒引述指揮官，表示以軍當天派遣至少廿四架直升機，另有無人機沿著加薩邊境追擊，發射飛彈、也用機槍掃射，有動靜就攻擊，不管是誰，一天之內對近百個目標發動一一○次攻擊。以軍最初說，這些攻擊殺死二六○名以色列人，以國《國土報》更正，指是三六四人。《紐約時報》曾訪問以軍某旅長，他下令坦克部隊開火，「即便代價是民眾生命」；不只在音樂節附近執行漢尼拔指令，遠在廿餘公里外的屯墾區，都是掃射目標。

去年七月，《國土報》說以軍在哈瑪斯發動攻擊後五十二分鐘，也就是早上七點十八分就已下達漢尼拔指令，「可能傷及平民」。以色列電視第十二頻道報導以軍承認，當天「死傷，很多是來自我們自己的部隊所為。」

今年一月底，官方數字說，事發三天的攻擊，以軍及支持者炸毀與焚燒的以、巴汽車一六五○輛；空軍發射一八○枚飛彈，投擲一萬一千顆炸彈，其中，五百枚超過一噸，估計殺死一千人。二月，甫遭革職月餘的以國前國防部長Yoav Gallant首次受訪，他說，事發當天從早上起，至少在平民屯墾區與音樂會現場等八個地區、通常每廿分鐘就下達漢尼拔指令，直至晚間九點多。

同樣令人震驚的是，上個月初，《國土報》取得來自以軍的調查資料，揭示以軍高階指揮官在哈瑪斯領襲擊前一小時，曾經造訪音樂節狂歡派對現場。即便該指揮官已經收到哈瑪斯將要襲擊的情報，並且他親自注意到該派對現場安保嚴重不足，他仍允許活動如期舉行，未做任何改變。

以色列極右政府處心積慮多時，要利用哈瑪斯而有滅人種族的蓄謀已久嗎？《經濟學人》指，現任首相內唐亞胡早在二○一九年就說，容許哈瑪斯存在允稱聰明，「因為分裂西岸的政權與加薩的哈瑪斯，可以阻止巴勒斯坦建立國家」。

現在，既有美國國務卿魯比歐力挺，以軍從十六日起展開地面攻擊，「要把（城中仍有三分之二居民的）加薩化為火海」，詭計就要得逞嗎？果真如此，《國土報》早就預言，內唐亞胡的這個政府是在「自我毀滅」。