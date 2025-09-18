國防改革正視「靜默耗損」

聯合報昨天報導，明年國防部預算案顯示，志願役官士兵人數將比今年大減六七八四人，相當於兩個聯兵旅，且其中志願役士兵的減幅高達廿二％。這並非單純的數字變動，而是國軍結構性挑戰的縮影。

在軍事戰略中，「耗損」是再熟悉不過的概念。它指的是戰爭過程中，部隊在人力、後勤與裝備上的逐步消耗。傳統上，軍方會費心預估與補充這些耗損，以確保部隊能持續作戰。然而，筆者觀察到，在當代現役官兵身上，還有一種被忽視卻真實存在的新形態耗損：「靜默耗損」。這不是戰場的傷亡，而是日常軍事生活、任務負荷與社會期待長期疊加，逐漸磨盡官兵的心理和社會連結能量。

這種耗損不會立刻摧毀軍人，但會在日復一日的壓抑與疲憊中，默默流失韌性。表面上，軍人仍舊服從命令、完成任務，內心卻在沉默中逐漸崩解。它難以量化，卻真實存在，並持續侵蝕整體國防韌性。

在當代軍事環境下，耗損的型態來源大致來自於：第一，戰備任務常態化。在兩岸情勢緊繃下，官兵長期執行演訓、監控與應變，幾乎沒有真正休假。第二，社會角色擴張。軍人被期待能救災、守護、服務民眾，還要展現零錯誤的紀律與形象。第三，私人生活犧牲。家庭與情感經常被放在次要，長期壓抑帶來關係疏離與孤立感。第四，專業需求無限延伸。從無人機到資安、社群媒體應對，軍人被要求「樣樣精通」，卻缺乏相應支持與訓練。

這些壓力疊加，讓「靜默耗損」逐漸取代傳統的物資與人力消耗，成為更難察覺的隱形戰損。若制度回應僅停留在心理輔導，卻未觸及任務分配、升遷制度與軍民落差等結構性因素，就無法真正解決問題。志願役大量流失，很可能正與這種結構性的消耗有關。

近年國防預算雖大幅增加，明年更突破九千億元，占ＧＤＰ的三點三二％，但若資源僅投注於武器裝備，而忽略「人」的承受極限，戰力終究是空中樓閣。因為最終執行任務的，是那群在沉默中逐漸耗盡能量的官兵。

更深層的挑戰來自社會文化。台灣長期「重文輕武」，軍人聲音缺乏理解與接納；網路輿論又放大軍中事件，使官兵同時承受軍紀與社會的雙重壓力。於是，軍人往往只能在沉默中承擔，直到危機爆發，外界才意識到這些隱形戰損。

若這樣的結構性問題持續存在，即便將一年期義務役大量投入主戰部隊，也無法真正填補戰力空缺。因為真正的隱憂不在兵員數字，而在於官兵能否長期維持戰備韌性。

國防改革必須正視「靜默耗損」，這是一場看不見硝煙的戰爭，卻影響真實而深遠。它提醒我們，軍人不只是戰力單位，也是有血有肉的社會成員。唯有建立跨層級、跨部門的支持體系，社會、家庭與軍隊三方共同承擔，才能避免這種靜默的戰損，逐步侵蝕我們的國防韌性。