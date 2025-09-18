國會應力挺審計 追討亂花的錢

人民對於納稅錢被亂花，很是憤怒；就業安定基金開個人演唱會、超思公司還沒成立就能採購、地方移用治水預算等，都被審計權揪出來了。審計長陳瑞敏被總統提名續任，立法院將於明天進行同意權審查。國會應再給審計長大力支持與督促，讓浪費公帑的惡習現形。

依決算法第廿五條，審計機關有權審核並修正決算。依實務操作與決算審計報告揭露項目，從輕到重分為保留數、減列數、剔除數。改列「保留數」除後續列管外並無具體效果；「減列數」則代表機關有責任追回款項，但要如何追則不問。至於「剔除數」，依審計法第七十八條，經手官員要自己拿錢賠。但審計實務上不願多以剔除方式為之，因一旦決定就難以回頭，寧願保留彈性。

審計部一一三年審查修正就業安定基金決算，匡列許銘春個人演唱會、無關的宣導影片、禮品及裝潢等，與基金用途不符。一○九至一一三年支出遭減列七二二四萬餘元，並增列相同數額收入數，就是要勞動部想辦法吐回。勞動部長洪申翰曾於八月底爭取編列二點四億元公務預算，此舉形同納稅人替違法官員埋單。若審計一開始即選擇剔除，直接要謝宜容、許銘春等官員賠付，全民當更支持。

此外，超思蛋的離譜奇幻旅程，審計部發現交易憑證不正確，惟從中應可匡列具體金額，卻未呈現在決算審計報告，農業部也不提供給外界。有立委誤解目前審計核銷未完，但從一一一至一一三年的決算審計報告，其實未有任何對此事的修正決算數，僅有績效審計與移送其他機關。

審計部常說，有些情形要等檢調、監察院或法院釐清，但該部委託的「審計機關核定財務責任法制精進之研究」，傾向由審計掌理的財務責任，與民事、刑事、懲戒責任分開，即審計不需要等待司法檢調監察。例如，台南市移用治水預算也類似，一一一年審計部發審核通知注意事項，針對內政部前營建署（今國土管理署）補助雨水下水道系統及市區排水疏浚清淤工程，具體列出台南市八七八○萬餘元補助款，有超過八成未專款專用於清淤工程。但後續僅移送給監察院，一一四年七月發布調查與糾正。

一如前述，審計部完全能以修正決算的權力，讓官員吐回亂花的錢；不然修再多規章、懲戒記再多大小過，使用公款明確違法卻不用賠，官員還是不怕。審計不是怠惰，只是審慎。如果立法院和地方議會能明確表態、清楚向審計部傳達納稅人意志，要求作出具體而嚴厲的決算審計修正、勇於剔除，審計部就能依據職權去追繳。如此納稅人幸甚、國家幸甚！