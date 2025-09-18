操弄光復節 挑撥社會共識

民進黨秘書長徐國勇拋下一句「沒有什麼台灣光復節」，點燃社會爭議；適逢政府暌違廿四年恢復台灣光復節為國定假日，本應是全民追憶歷史、反思戰後發展的時刻，卻被民進黨刻意挑起的意識形態語言所扭曲，不僅不尊重歷史，更傷害台灣社會凝聚力。

民進黨長期推動去中國化，從教育課綱、地名文化到國定假日，無一不是切割中華民國與台灣的歷史連結。徐國勇的發言，正是這一脈絡下的延伸，把歷史簡化成「不是光復、就是殖民」，將社會推向更深的對立。

「光復節」象徵台灣脫離日本殖民統治、重回祖國懷抱；在獨派眼中卻僅是「終戰後的政權轉移」，甚至伴隨「外來壓迫」與威權統治。不同觀點本應是民主社會多元討論的養分，民進黨卻將台灣地位爭議做為政治工具，借題發揮挑動情緒，意在強化「正統台灣人」與「外來政權」的區隔。這種做法使歷史從反思的教材淪為政黨鬥爭的素材，社會註定無法獲致歷史認知共識。

台灣光復節恢復為國定假日，原意是提醒國人銘記戰爭、珍惜和平與民主。然而在民進黨的操作下，卻成了意識形態的戰場。對大多數民眾而言，僅剩多放一天假的功利思維，假日背後的歷史意義遭消解，淪為空殼的休息日。

一句「沒有台灣光復節」，揭露的不只是史觀之爭，更是民進黨持續推動去中國化工程的縮影。歷史不容黑白切、不能淪為政治操作的犧牲品。若民進黨繼續將政治凌駕於史實之上，則台灣社會永遠無法走向和解與共識，只會在認同之爭的漩渦裡愈陷愈深。