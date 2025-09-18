民進黨的心底話 才是黑白講

立法院先前通過紀念日及節日實施條例，將十月廿五日台灣光復節列為放假日。民進黨秘書長徐國勇十六日在黨內直播節目直言，一九四五年日本戰敗後，同盟國亞洲地區統帥麥克阿瑟下令，指派蔣介石「代表同盟國接收台灣」，並非台灣「回歸中國」，強調「沒有什麼台灣光復節！不要黑白講」。

這剛好與美國在台協會（ＡＩＴ）日前表示，開羅宣言、波茨坦公告及舊金山和約，均未決定台灣最終的政治地位的表達，有「異曲同工」之妙。顯然，有美國老大哥這番言論，才讓民進黨更有底氣說出想說的話。

我外交部五月才強調開羅宣言、波茨坦公告、日本降伏文書、舊金山和約等具國際法效力之文件，清楚載明台灣及附屬島嶼應歸還給中華民國，當時中華人民共和國根本不存在。

一九四五年八月十五日，日本戰敗投降，同年十月廿五日，中華民國政府代表陳儀在台北公會堂（今中山堂），接受日本台灣總督兼第十方面軍司令官安藤利吉將軍的投降，台灣從此脫離日本統治而回歸中華民國，隔年訂每年十月廿五日為「台灣光復節」。

「光復」兩字代表失去再收回，台灣受日本殖民五十一年，是因日本於甲午戰爭打敗大清國而割讓出去；中國對日抗戰勝利後，日本將台灣歸還給中國政府是理所當然。中國當時就是中華民國，蔣中正當時是中國戰區最高統帥，亦為中華民國最高領袖；蔣中正代表的不僅是同盟國，更是依據開羅宣言及波茨坦公告，將台灣從日本手中收回。

南北韓也有光復節，每年八月十五日紀念二戰抗日勝利暨日本殖民統治結束。若開羅宣言等文件沒有任何歷史意義，那朝鮮獨立復國又如何解釋？

美國與民進黨政府為了對抗中國而扭曲歷史真相，現在我們拿的是中華民國身分證及護照，政府機關升的是青天白日滿地紅國旗，台灣若不屬於中華民國、沒有光復，難道還是日本統治？

徐國勇這番言論非但不能團結台灣，還可能讓有心勢力見縫插針，損人不利己。國慶日、台灣光復節將至，要如何處理並說明相關議題，賴政府不可輕佻行事。