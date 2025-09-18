徐國勇認知 錯得一塌胡塗

民進黨新任秘書長徐國勇，為了維護其一黨之私的意識形態，竟在媒體上針對中華民國史說出若干令人瞠目結舌的謬論，簡直匪夷所思。徐國勇在直播節目「午青ＬＩＶＥ」中談論史實與憲法，認知的錯誤「族繁不及備載」，茲舉其犖犖大者如下：

首先，徐國勇說：「一九四五年日本投降時，同盟國最高統帥五星上將、美國麥克阿瑟將軍發布『戰區第一號命令』，命令中國戰區統帥蔣介石『代表同盟國』接收台灣。這並不代表台灣回歸中國，而是日本放棄台灣主權後，台灣主權未定。」

但這個解釋權並不在徐國勇手上，因為早在一九五○年元月五日，彼時美國總統杜魯門就清楚解釋了。根據美國國務院出版的國務院公告第廿二冊（一九五○年一月至三月）第七十九頁，杜魯門說：「為實踐上述各項宣言（指開羅宣言和波茨坦宣言），台灣即由蔣介石元帥受降。過去四年來，美國及其它盟國亦承認中國（當時的中國即指中華民國）對該島所行使的權力。」

其次，徐國勇說：「中美共同防禦條約，是『軍事同盟』概念，無涉領土主權歸屬。台美斷交後就廢止了中美共同防禦條約，這也證明條約無涉台灣主權。」說中美共同防禦條約是軍事同盟概念，這沒錯，但什麼是「無涉領土主權歸屬」？若無涉領土主權，那是要「共同防禦」什麼東西？

「中美共同防禦條約」裡的「中」是指什麼？看看此一條約的英文原名─Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China，防衛的是中華民國，何謂無涉領土主權？中美共同防禦條約第六條規定，美國協防的中華民國領土主權範圍指台灣與澎湖，怎無涉台灣主權？之所以限於台、澎兩地，是因美方怕萬一蔣介石反攻大陸，美方就被拖下水，可能會出現一場美方最不願見到的第三次世界大戰。

徐國勇還說：「聯合國大會二七五八號決議，僅處理中國代表權的問題，並將蔣介石政權逐出聯合國，因此近日國民黨人士的批評是錯誤的；美國在台協會提到『台灣地位未定』的說法與美國國務院的回覆，才是正確的。」這就更簡單了，有關二七五八號決議案，就直接請美國在聯合國提案處理，看看美國敢不敢提案就知道了！美國在台協會說的是「最終的台灣政治地位未定」而不是「地位未定」，這個第一次出現的名詞，民進黨先請美國在台協會解釋清楚吧！