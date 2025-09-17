延後上學 重視學生的健康權

日前聯合新聞網報導，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，呼籲國高中生上課時間改為上午十時到下午四時，避免斲喪學生的「睡眠權」與「健康權」。

在此筆者以家長身分，提出幾點看法。

首先，根據民國一○二年十二月修訂的《教育基本法》第二條，教育之目的以培養人民健全人格、愛國教育、強健體魄等；但若親自到第一線教育現場去觀察，會發現台灣現在的學生，因為長期睡眠不足，以及「無暇正常飲食」，身高嚴重縮水，身材往「橫向」發展。

當前的「教育真相」早已是揠苗助長，犧牲學生的健康權，換取短期亮眼成績表現，我們必須重新檢視這是否違反《教育基本法》強調的「強健體魄」之重要性。

其次，物換星移，如今已是「終身學習」的時代，而不是「一試定終生」的聯考時代。如果忽視學生的睡眠權與健康權，是否也間接讓學生對學習感到反感、提早扼殺學生的學習興趣，這違反教育本質。

十二年國教強調的就是「終身學習」與「核心素養」，這是為了幫助學生適應現在的生活以及面對未來的挑戰，所應具備的知識、能力與態度；而不是去死背「過去的知能」，輕忽「知識半衰期」會愈趨短暫的時代趨勢。

其三，學生必須具備十二年國教強調的「核心素養」與「終身學習」，身體保持健康、求知慾強、不斷提升新知能與新技術，才不會被未來的職場所淘汰，變成「社會邊緣人」，間接也讓社會動盪不安。

最後，筆者提出幾點建議：

一，「全面移除非必要多元課程」：先強化「核心課程」，留下彈性時間，以供學生根據興趣與性向，去自主學習。

二，重視國高中生的「健康權」：把上課時間縮短為上午十時到下午四時，讓學生睡飽睡好，才不會對學習產生厭惡感。

三、日本管理學家大前研一曾提出「ｏｆｆ學」，學生也該擁有身心放鬆時間，這才能讓終身學習的理念，扎根落實。

四、教育應以「人」為本：《教育基本法》第三條強調，教育之實施，「以人文精神及科學方法，尊重人性價值」，以協助個人追求自我實現。教育現場對此理念，不該「形同具文」！