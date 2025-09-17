提前放學 助學生多面向發展

台灣中學生長期飽受課業壓力，近期有人提案表示，應將國、高中生的上課時間延至上午十點，發起後已達萬人於網路響應。對於此事，教育部將依照既定程序、流程，十一月十四日前給予相關回應。

究竟將國高中生的上課時間延至上午十點，能否有效改善其課業壓力？坦白說沒有標準答案。但基於減輕學生壓力、讓學生習慣未來出社會工作的作息，本文認為應將現有的上課時間縮短，並且是減少下午上課時間。未來的上課時間應為早上八點至下午三點，為何筆者不建議直接將上課時間調至上午十點開始、反而是減少下午上課時間？相關的原因說明如下：

首先，目前大多數的上班族的上班時間，幾乎從早上六點、六點半、八點、九點開始，一位中學生若能在年輕時培養早起習慣，未來入社會工作不會有太大困難。青年學子應將早上八點上課時間養成習慣，不但終生受用，也能將該習慣應用在未來職場的生活作息。

第二，青年學子的作息愈規律，對於身心健康愈有幫助。畢竟若將上課時間延至上午十點，以目前中學生的生活態度，恐會加重熬夜程度，學生恐將花更多時間沉浸在網路或其他瑣事，長期下來反而可能更不利於身心發展。

第三，本文認為上午上課時間應維持早上八點不變，但必須減少下午授課時間，可考量至下午三點放學。原因在於，學生若提前放學，多出來的時間能用於運動、戶外活動、寫作業、讀書、乃至於精進課業等，將一些時間用於身心發展、興趣與職涯探索，反而利於中學生更有機會理解未來大學、人生的方向。

台灣的中學生長期忍受壓力是不爭的事實，雖然目前網路投票的結果傾向於將上課時間延至上午十點，但本文認為，基於學子未來畢業即將進入大學、開始成年人的生活，成年人必須考慮到未來多數人上班的作息；因此中學生的上課時間可維持早上八點不變，但應縮短下午上課時數，如此以來應更能兼顧到學生作息、生涯探索、生活品質等多面向的發展。