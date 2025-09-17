聽新聞
別把孩子推上政治第一線

聯合報／ 黃瑞彬／文字工作者（新北市）
近300位民眾於公館圓環公車專用道週邊舉行「走讀」，反對拆除公車專用道，民眾行經公車地下道上方，邊繞行邊呼口號。本報資料照
近300位民眾於公館圓環公車專用道週邊舉行「走讀」，反對拆除公車專用道，民眾行經公車地下道上方，邊繞行邊呼口號。本報資料照

台北市近日拆除公館圓環，反對拆除的民間團體集結民眾表達訴求，呼籲重啟協商。其中一位八歲男童以麥克風發言：「我不要生生喝鮮乳，我要圓環，還有地下道，我會長大，你也會老，我一定會記得，絕對不要投給你，還有國民黨。」旁邊的民眾鼓掌叫好說：「你真的很勇敢，講的真好。」然而，年紀如此幼小，卻被推上政治場域，不禁令人憂心台灣社會是否正走向極端。

此案不禁令筆者想起幾個月前的大罷免活動，支持罷免方的影視工作者拍片挺罷免，片中有一幕小朋友說：「國家亂七八糟，我念書有什麼用？」而在上個月核三公投說明會的反方辯論代表之一，即著名的反核少女，也聲稱她六歲就開始反核。這兩個案例與這次圓環前發聲的孩子遙相呼應，顯示在強烈政治動員下，孩子被推上第一線，背後的政治操弄已難以忽視。

胡適先生曾說：「一個常態國家，政治的責任在成年人，年輕人的興趣都在體育，娛樂，結交異性朋友；而在變態的國家，政治太腐敗，沒有代表民意的機關存在，那麼干涉政治的責任必定落在青年學生身上。」這指的是當年中國在面對內政與列強的內憂外患，導致學生運動的發展。而今台灣先暫且不談背後各政黨與政治勢力是否參與鼓動學潮，當前面對的狀況僅是市區圓環拆除，卻見一個孩童參與抗爭，此情景恐比胡適所說更為極端。

台灣是民主的社會，而民主社會的特性首在溝通，而不是謾罵、口號與標語滿天飛。當今成年人非但無法透過理性溝通與對話表達訴求，為小朋友的教育做出良好的示範，反而將孩子推向政治鬥爭的第一線，以其童稚嗓音遂行大人之政治目的，是不道德的；不僅無法產生良好的教育效果，反而會將訴求無限上綱到衝突與對立。現在的一○八課綱強調素養教育，這並不是一個適當的民主參與，也非素養教育，而是將孩子作為政治鬥爭的工具。

在大罷免活動落幕後，台灣社會可以回答當時宣傳片中孩子所提出的疑問：「國家亂七八糟，我念書有什麼用？」作家易卜生曾說：「你的最大責任，是把你這塊材料鑄造成器。」直接參與鬥爭性質的政治活動，無法使亂七八糟的國家獲得改善；反而應該將精力用於讀書學習，培養思辨能力，同時秉持理性客觀的溝通原則，這才是民主社會所需的素養、也是國家未來的主人翁所應具備的能力。「我會長大，你也會老」，但請讓孩子遠離政治的渾水，在健康的學習環境中長大，孩子才有能力接起這個社會的棒子，邁向更好的明天。

