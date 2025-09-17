聽新聞
教育界亂象 改革刻不容緩

聯合報／ 羅德水／全教會文宣部主任（台北市）
教育部近日一連舉辦三場「部長與中小學現場教師諮詢會議」。 圖／聯合報系資料照片
教育部近日一連舉辦三場「部長與中小學現場教師諮詢會議」。 圖／聯合報系資料照片

為了解教育現場實務所面臨的問題，教育部近日一連舉辦三場「部長與中小學現場教師諮詢會議」，討論主題包括校園行政減量、代理教師權益、職務加給調高，以及校園濫訴之因應策略等四大議題。

教育部長願意對話、傾聽現場真實心聲，態度應予肯定。然而值得商榷的是，鄭部長上任已一年四個月，這段期間各級學校教育問題層出不窮，甚至變本加厲。諸如引起校園大亂的「班班喝鮮奶」、天馬行空的「愛心球」政策、脫離教學現場的第七節排課規定，以及口惠實不至的教師身心調適假等，其中不少爭議甚至源自於教育首長的發想，部長實應先為上任以來的諸多離譜錯誤政策公開致歉，展現教育首長應有的責任感與反思能力。

更值得深入討論的是，此次諮詢會議所設定的四大主題，其實都不是新興議題，而是學校教育積弊已久的陳年痼疾。如今仍須透過會議來「了解實情」，令人不禁質疑：教育主管機關與學校現場的距離究竟有多遠？對於教育問題的掌握程度與處理決心到底何在？

以行政減量為例，教育部自一○四年推動至今已整整十年，然而教師的行政負擔未見減輕，壓力不減反增，嚴重壓縮教師備課與教學時間。究其根源，正在於教育官員不斷推出脫離現實的新政策，例如「班班喝鮮奶」、「校園愛心球」、「限制排課」等措施，無一不造成基層教育人員疲於奔命、應接不暇。若要真正落實行政減量，最直接有效的方法，就是請官員停止將學校視為政策提款機，減少不切實際的干擾與指令，就是讓校園回歸教學主軸的關鍵。

再如調整教育行政職務加給一案，其目的本是提高教師兼任行政意願，這也是教育部與教師組織長期以來共同主張的方向。然而相關提案送交行政院後，卻屢遭人事行政總處以「公教一體」為由駁回。教育部若真心要突破僵局，讓屢屢遭拒的薪資調整有所進展，與其諮詢現場，不如積極向行政院據理力爭，展現行政擔當。

至於被稱為校園最大隱憂的濫訴現象，除了使教師動輒得咎、教學熱情消磨殆盡，而早已分身乏術的行政人員，更被捲入周而復始的行政作業難以抽身，嚴重影響正常校務運作。現行不適任教師處理機制明顯矯枉過正，已達必須全面檢討的關鍵時刻，鄭部長上任之初曾承諾於半年內啟動修法；然而如今校園現場哀鴻遍野，教育部卻仍停留在諮詢階段，實在令人失望。

解決教育現場的亂象，減輕學校人員壓力，已經不容片刻蹉跎，舉辦再多的諮詢會議，都比不上一個具體的解決行動。許多國教問題的解方早已清晰可見，唯缺政府部門的決心與執行力。鄭部長既已選擇留任，在釐清問題之後，更應展現行動力，將對話轉化為改革，才能真正回應教育現場的殷切期盼。

教育界亂象 改革刻不容緩

