聽新聞
0:00 / 0:00

聽黨指揮 綠與中共雷同

聯合報／ 鄭世汀／研究人員（新北市）

習近平主政以來，不斷強調共產黨領導重要性，將「黨領導一切」重新作為一項政治原則；「黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨」，即「黨媒姓黨」。

再看看台灣，媒體幾乎清一色成為「聽（民進）黨指揮」的宣傳機器，檢調司法亦勇於替綠營剷除異己。民進黨秘書長徐國勇，公開聲稱民眾黨主席黃國昌一旦沒有立委身分，檢警就可傳喚甚至拘提，並恐嚇黃「你的日子沒有多久啦！」而在綠營推動大罷免時，民進黨立院總召柯建銘還表示將以刑法一百條對付在野黨。如此大剌剌以黨領政，要求國家資源「聽黨指揮」，發生在民主化近卅年的台灣，令人難以想像。

此外，習近平用人高度注重忠誠，專業素養其次；賴總統何嘗不是如此？政府官員儘管一再出現荒腔走板的發言與政策，但只要夠「綠」就能穩居高位。

習近平在二○一八年談解決黨內問題時提到，「通過過濾雜質、清除毒素、割除毒瘤」；二○一九年談對黨忠誠；二○二二年談黨的思想建設，也強調要「不斷去雜質」。幾乎完全雷同的語調，在台灣重現於賴總統的「雜質說」，令人不寒而慄。

中共九三閱兵展現了共軍「聽黨指揮」的要求；而民進黨主政下的台灣，恐怕亦將是「聽（民進）黨指揮」而萬劫不復。

民進黨 共產黨 習近平 賴清德

延伸閱讀

市場預期聯準會將降息 亞股漲多跌少

川普、習近平本周五通話？陸外交部：元首外交具戰略引領作用

川普：周五和習近平通話 美財長強調就TikTok達框架協議

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

相關新聞

謙卑和平 是台灣韌實力

昨民意論壇龍應台「為何我們今天要談和平」一文擲地有聲。尤其「謙卑有萬鈞之力」、「和平不能外包」等語，在兩岸兵凶戰危之際，...

財劃法應避行政立法推責

近期行政院召集縣市首長開會，針對統籌分配稅款公式錯誤進行討論，結果卻成一場「誰來提案」的責任推諉。卓揆明言「必須修法」，...

聽黨指揮 綠與中共雷同

習近平主政以來，不斷強調共產黨領導重要性，將「黨領導一切」重新作為一項政治原則；「黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地...

科技．人文聯合講座／權力與民主

歷史常常在不同時空，出現相似的治理難題。十四世紀的英格蘭與廿一世紀的台灣，雖然制度與社會條件截然不同，卻同樣面臨權力分散...

教育界亂象 改革刻不容緩

為了解教育現場實務所面臨的問題，教育部近日一連舉辦三場「部長與中小學現場教師諮詢會議」，討論主題包括校園行政減量、代理教...

別把孩子推上政治第一線

台北市近日拆除公館圓環，反對拆除的民間團體集結民眾表達訴求，呼籲重啟協商。其中一位八歲男童以麥克風發言：「我不要生生喝鮮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。