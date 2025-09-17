聽黨指揮 綠與中共雷同

習近平主政以來，不斷強調共產黨領導重要性，將「黨領導一切」重新作為一項政治原則；「黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨」，即「黨媒姓黨」。

再看看台灣，媒體幾乎清一色成為「聽（民進）黨指揮」的宣傳機器，檢調司法亦勇於替綠營剷除異己。民進黨秘書長徐國勇，公開聲稱民眾黨主席黃國昌一旦沒有立委身分，檢警就可傳喚甚至拘提，並恐嚇黃「你的日子沒有多久啦！」而在綠營推動大罷免時，民進黨立院總召柯建銘還表示將以刑法一百條對付在野黨。如此大剌剌以黨領政，要求國家資源「聽黨指揮」，發生在民主化近卅年的台灣，令人難以想像。

此外，習近平用人高度注重忠誠，專業素養其次；賴總統何嘗不是如此？政府官員儘管一再出現荒腔走板的發言與政策，但只要夠「綠」就能穩居高位。

習近平在二○一八年談解決黨內問題時提到，「通過過濾雜質、清除毒素、割除毒瘤」；二○一九年談對黨忠誠；二○二二年談黨的思想建設，也強調要「不斷去雜質」。幾乎完全雷同的語調，在台灣重現於賴總統的「雜質說」，令人不寒而慄。

中共九三閱兵展現了共軍「聽黨指揮」的要求；而民進黨主政下的台灣，恐怕亦將是「聽（民進）黨指揮」而萬劫不復。