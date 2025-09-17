謙卑和平 是台灣韌實力

昨民意論壇龍應台「為何我們今天要談和平」一文擲地有聲。尤其「謙卑有萬鈞之力」、「和平不能外包」等語，在兩岸兵凶戰危之際，指點台灣一條合理且可行的出路。

當然有人會說對手蠻不講理，為什麼是我們該謙卑、和平？其實答案就在問題中，因為「槍桿子出政權」的是共產黨，何況有中國百年屈辱歷史當背景、國家復興壯大的目標做靠山，設身處地想，我們怎能寄望對岸手軟？所以別說期待台獨成功、中共有朝一日垮台；就算台灣獨立未成，若兩岸一旦開打，不也有許多親綠學者相信「首戰即終戰」？只因在領土主權完整與民族尊嚴的大帽子下，中共豈有認輸的可能？

相較之下，如龍應台所言，長期投資於教育、文化和民主實踐的台灣，已培養出相當成熟的公民社會；它有能力研發創造，更有經驗自我治理，了解個人自由與國家權力的分界，不斷學習如何辨別謊言與真相，而且一直努力堅固自己對尊重多元、包容異議的信念。所以我們能同理敵人，處理兩岸問題時，應有深遠周密的思慮和妥協折衝的智慧。這就是台灣的「韌實力」，因此不該只扮演受害者，謙卑與和平也當有我們一份。

「台灣地位未定論」成近日熱門話題，其實這正是「為何我們今天要談和平」的理由。因四百年來強權環伺，台灣人民從未真正享有完全的安全與穩定。就像眼前看似富足繁榮，但只要錯估形勢，不也將灰飛煙滅？