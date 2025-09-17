財劃法應避行政立法推責

近期行政院召集縣市首長開會，針對統籌分配稅款公式錯誤進行討論，結果卻成一場「誰來提案」的責任推諉。卓揆明言「必須修法」，卻未承諾由政院提出修正版本，而是暗示應由立院承擔責任。從公共行政的角度來看，這不僅顯示政策過程中「責任分散」問題，更反映行政與立法間缺乏制度化協調的結構困境。

依公共行政理論，行政機關的核心功能在於政策規畫與執行。尤其在涉及高度專業與技術性的議題，例如財劃法公式，行政部門理應善用龐大的人力與專業資源，提出具體修法草案，再交由立院審議與修正；亦即，由行政機關提出版本，立法機關把關，確保兼具專業性與民意正當性。

然而，政院卻欲將責任推向立院。若立院主動提出修法，極可能因資源受阻致專業不足而產生疏漏，屆時政院又可能以「技術瑕疵」為由而否決或覆議。不僅會延宕修法進程，更造成行政責任模糊化，是典型的「責任逃避」策略。財劃法涉及稅收分配公式、財政均衡設計、縣市財力評估等繁複細節，需龐大資料庫與跨部會協調；單靠立院的立法資源，難以提出完整的修法版本。

若由在野黨或立院主導提案，一方面要承擔技術風險，另一方面又要面對行政部門的覆議或杯葛，使得立院陷入兩難。政策形成必須結合行政專業性與立法代表性，透過制度化協調避免互相卸責。然而目前的行政立法互動卻強調制衡衝突而缺少協調。

是政院選擇性承擔，當政策有利時積極主導，一旦涉及政治風險卻轉而要求立院「勇敢承擔」。立院雖有法制局等專業文官研究單位，亦常依賴行政部門資源，使立法在技術上受制於行政。且行政立法多數溝通仍靠臨時會與政黨協商，導致專業問題被拉高成政治攻防。財劃法公式有誤，使地方財政受衝擊，政院卻不願提出方案，將強化「中央卸責」的社會印象，可能在選舉中轉化為對執政黨不利的政治成本。

財劃法僵局不應只是政治責任遊戲，而應回到制度設計檢討與改進。政院應主動提出修法草案，負起專業責任提出完整版本，並附上模擬數據供立院審議，並由政院、立院及地方政府組成跨部門工作小組進行專業討論，避免單方面推責。立院亦應提升法制局、預算中心等研究部門之功能，讓立院更有能力監督與修正行政院提出的法案版本。

財劃法修法爭議揭示了「行政、立法關係制度上應互補，卻因強調政治算計與責任推諉而互相掣肘」的深層矛盾。結果是民眾需求被擱置，政策修正停滯，民主效能受損。成熟的民主體制必須突破行政與立法的零和互動，建立責任共識，唯有如此才能避免公共政策一再陷入「共識有了，卻沒有結果」的荒謬處境。