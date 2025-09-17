科技．人文聯合講座／權力與民主

歷史常常在不同時空，出現相似的治理難題。十四世紀的英格蘭與廿一世紀的台灣，雖然制度與社會條件截然不同，卻同樣面臨權力分散與政治對立帶來的挑戰。這種跨越數百年的對照，呈現權力運作的一些恆常規律，也讓我們思考，在資源與共識有限的情況下，領導者如何才能維持政治穩定並推動政策前進。

愛德華三世（Edward III，1312-1377）統治時期的英格蘭，社會深陷黑死病的衝擊與百年戰爭的消耗。人口劇減削弱了稅基，戰事卻迫使王室需要更多財政資源。在封建契約體制下，國王徵收非常規稅必須獲得議會同意，而議會中既有貴族與教士，也有代表地方利益的騎士與市民。愛德華三世雖擁有形式上的至高權威，但實際上必須面對議會的制衡；他的策略是務實地以部分立法與監督權的擴張，來換取稅收支持。這並非出於民主理念，而是基於政治存續的計算。然而，這種制度化的協商過程意外地強化了議會功能，成為英國憲政傳統的重要起點。

當代台灣則是在成熟的民主憲政框架下運作。二○二四年選舉後，賴清德總統面對立法院三黨不過半的局面；國民黨與民眾黨形成在野合作，對執政黨施加強力制衡。這種對立不同於中世紀的君臣衝突，而是兩種同樣具有民主正當性的政治力量之相互抗衡。衝突背後不僅是權力分配的爭奪，更反映了選民在國家定位、經濟策略與社會價值上的深層分歧。在這種情況下，單靠總統的民選授權並不足以確保政策推進。

賴政府在面對法案爭議時選擇聲請釋憲，符合法治國家的運作邏輯，也是對權力分立的尊重。然而，司法仲裁雖能界定權力邊界，卻無法替代政治協商；若缺乏互信與對話，制度再完善也可能陷入「功能性停滯」。歷史告訴我們，僵局若長期持續，最終損害的不僅是執政績效，更是民主的信任基礎。

愛德華三世的經驗提醒我們，有效的領導不一定來自權力的集中，卻往往依賴於創造合作的條件。對台灣而言，執政者需要在不放棄核心政策價值的前提下，釋出極大善意，設計可供跨黨派參與的政策平台。例如在基礎建設、能源轉型、長照改革、數位治理等，相對非意識形態領域的議題上，主動建立跨黨派專案小組，並賦予實質審議權與資訊透明機制，讓不同政黨在技術與事實的基礎上協作。而在野黨則應相忍為國、理性討論，不可蓄意唱反調。

在公共溝通上，政治領袖也應避免短促的媒體攻防與議題塑造，而應透過長篇政策專訪、公開辯論與多方對話平台，讓公眾理解政策背後的數據、成本與權衡。當社會對政策的理解更深入，才可能打開政黨合作的政治空間。

民主的成熟，不單純在於多數決的速度，而在能否於分歧中維持制度運作、在對立中找到合作契機。從十四世紀英格蘭的封建議會到當代台灣的多黨制衡，政治的本質始終是如何在原則與現實間取得平衡。朝野領袖真正的領導力，不是堅定捍衛立場，而是創造對話與合作的能力。台灣民主若能學習愛德華三世的智慧，或許便能跨越當前的僵局。（作者為前科技部代理部長）