論述兩岸關係 應回歸中華民國憲法

美國在台協會（ＡＩＴ）日前指中國刻意曲解二戰時期文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，ＡＩＴ表示這些文件均未決定台灣最終的政治地位。我外交部則感謝ＡＩＴ公開明確重申美方對台政策立場，並駁斥中方虛假不實的論述，及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

細究外交部的新聞稿用語，以「我國」、「台灣」取代「中華民國」；以「中國」、「北京」、「中方」、「中國政府」、「中華人民共和國」等稱呼對岸，隻字不提「中華民國」，迴避中華民國憲法及其增修條文、兩岸人民關係條例的法律用語。依中華民國法制，中共不等於「中國」。「台灣不屬於中共」與「台灣不屬於中國」，兩者之論述差異體現語言背後的政治立場。外交部新聞稿的語言已然凸顯台獨路線，繞過憲法與法律、以「兩國」定位兩岸關係，後果難以預料。

在當前台灣內部政治與國際戰略情境中，「台灣不屬於中共」與「台灣不屬於中國」兩種語句經常被混用，卻隱含根本性的立場分歧。「台灣不屬於中共」符合中華民國法制；而「台灣不屬於中國」則被中共定性為台獨，兩者在本質上差異重大；前者否定中共等於「中國」、否定中共統治台灣；後者則切割台灣與中國的任何關係，也切斷中華民國與「中國」的關係。

「台灣不屬於中共」的核心主張是，台灣由中華民國政府統治，中共政權從未統治過台灣，否定中共對台灣有統治的事實與正當性；在兩岸分治的政治事實上仍維持一中框架，但中國尚未統一。在法律上遵守中華民國憲法，並依憲法增修條文前言「為因應國家統一前之需要」之表述，來定位兩岸關係。

「台灣不屬於中國」的核心主張則是台灣主權獨立、不隸屬於「中國」，拒絕一中原則、九二共識及任何走向兩岸統一的框架；追求「正名制憲」、「建立台灣國」、「台灣人自決」、「台灣命運由台灣人決定」。在法律依據上援引舊金山和約，主張「台灣地位未定」。對岸因此發動法律戰、軍事威嚇或經濟脅迫。

「台灣不屬於中共」有其法制基礎，可做為政黨競合中的最大公約數，並有利於社會團結；「台灣不屬於中國」以台灣為主體、強調台灣主權意識，除造成內部對立，更具有法理上的衝突，自必影響內政與外交政策。外交上，以中華民國主權為主體，或能在兩岸外交休兵之下爭取外交空間；後者主張台灣與「中國」脫鉤，卻須面對兩岸外交烽火、國際大多數國家不承認的現實困境。

外交部必須警覺，官方文書的語言選擇即國家路線選擇。在當前兩岸高度緊張、國際結構劇變之際，「台灣不屬於中共」與「台灣不屬於中國」，二者不僅是修辭，更涉及對台灣定位的選擇。若台灣不屬於中共，尚可爭取戰略模糊與兩岸對話空間；但若堅持台灣不屬於中國，則需承擔可能衝突的代價。