拋「台灣地位未定論」 美欲牽制北京卻傷害台灣

美國在台協會在最近說「台灣地位未定」，這句話聽起來耳熟，過去許多人都習慣這樣說，實則它具有傷害性。美國杜魯門總統在一九五○年六月講：「台灣未來的地位，必須等待太平洋地區的安全恢復，以及對日本的和平條約成立，或經過聯合國討論後，再作決定。」這句話時是針對北京政權，用以嚇阻其對台灣用兵。於今來看，時移勢遷，再說這句話已不符合國際法規範和實際政治。

美國政府在此時拋出此一議題，剛好是川普總統即將前往英國進行國是訪問，同時與北約國家協商共同抗俄之策的前夕，而美國一貫的做法是要兼顧印太的平衡，印太地區也需要強調其戰略目標，藉以牽制北京的行動；如果北京過度傾向俄國，美國將以「台灣地位未定」作為對策。只是美國拿出一九五○年代的戰略思維對付北京，符合美國對北京的全球戰略，卻傷害了台灣。

回顧蔣中正在一九五○年三月一日在台灣宣布「復行視事」，其政府在當時繼續獲得國際社會的承認，包括美國。惟美國在一九五○年八月派遣藍欽為美國駐華（台北）大使館臨時代辦兼公使，美國還在觀望，擔心蔣中正政權不能持久，致未派大使。一九五一年，對日和平會議在美國舊金山召開，中華民國政府和北京的中共政權都沒有派代表出席。會後通過的和平條約規定日本放棄台灣、澎湖列島。按照國際法的「繼續保持占有主義」（或原則，principle of uti possidetis），當有領土被放棄而沒有指定給誰時，是由原領有國繼續占有。

當時領有並管轄台、澎的就是中華民國政府，中華民國是依據國際法「先占」原則而取得對台灣和澎湖的領有權。

一九五二年，中華民國和日本簽署「中日和平條約」，兩國建交，日本正式承認蔣中正政府的合法性，也承認台、澎屬於中華民國管轄。美國鑑於日本和中華民國開展外交關係，才在一九五三年四月二日，由艾森豪總統正式派任藍欽為駐華之首任大使；繼之於一九五四年十二月二日和中華民國簽署「中美共同防禦條約」，美國卻也將條約納入協防的中華民國領土限縮在台灣和澎湖。在中美共同防禦條約的架構下，基本上美國承認台灣歸屬於中華民國。

從以上列舉的情勢和法律規範來看，杜魯門在一九五○年所作的政策性聲明，已被後來的國際多邊條約、雙邊條約，及中華民國在台、澎超過七十五年以上的實際有效管轄所推翻、改變。毫無疑問，無論從法律或實際，台、澎都是屬於一九五○年三月，蔣中正「復行視事」後的中華民國政府所有，請不要再說「台灣地位未定」。