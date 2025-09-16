台灣主權確立與AIT論述偏差

美國在台協會於九月十三日表示，開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約等文件，均未決定台灣的最終政治地位。但此一說法，顯然違反國際法規範及歷史事實。

首先，就開羅宣言而言，該文件由中、美、英三國領袖─蔣中正、羅斯福、邱吉爾共同簽署。內容明確指出，其宗旨在於使日本自中國竊取之領土，包括東北、台灣及澎湖群島歸還中華民國。而美國國務院出版之《1776-1949美國條約和其他國際協定彙編》，亦收錄了一九四三年第一次開羅會議相關文件。

由此可見，即使從美國立場觀之，台灣歸屬中華民國並無疑義。雖有部分人士聲稱開羅宣言僅屬新聞公報，缺乏法律效力，但依維也納條約法公約第二條規定，文件名稱並不影響條約的成立效力；而在國際法經典著作《奧本海國際法》中，亦明確指出新聞公報可構成國際協定。因此，依國際法實踐觀之，開羅宣言無疑屬於國際協定，而其中「台灣應歸還中華民國」的內容，自然不容爭辯。

其次，波茨坦公告於一九四五年七月廿六日由中、美、英三國政府共同發表（後蘇聯亦加入）。該公告第八條明確指出：「開羅宣言之條件必將實施，而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國」。由此可見，開羅宣言中「台灣歸屬中華民國」的規定必然執行。進一步而言，一九四五年九月二日，日本天皇代表日本政府簽署「降伏文書」，明白宣示接受波茨坦公告條款；此舉即意味著，日本承認將台灣及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）歸還中華民國。因此，無論依據波茨坦公告或日本「降伏文書」，台灣主權歸屬中華民國毫無疑問。

再次，關於舊金山和約。該和約僅為戰敗國日本與部分同盟國之間所簽訂，並無權推翻此前盟國已共同承認之開羅宣言與波茨坦公告。雖中華民國未參加簽署，但其後於一九五二年四月廿八日與日本簽署中日和約（Treaty of Peace between the Republic of China and Japan），其中明確確認「日本放棄台灣之主權」，尤以第三條與第十條最具關鍵性。

中日和約第三條規定：「關於日本國及其國民在台灣及澎湖之財產，及其對於在台灣及澎湖之中華民國當局及居民所作要求（包括債權在內）之處置，及該中華民國當局及居民在日本國之財產，及其對於日本國及日本國國民所作要求（包括債權在內）之處置，應由中華民國政府與日本國政府間另商特別處理辦法」；第十條規定，台灣及澎湖居民及前屬台灣及澎湖之居民及其後裔為中華民國國民、具有中國國籍。若台灣主權不屬中華民國，則日本無須就台灣人民財產與國籍問題與中華民國政府協商。

更重要的是，自一九四五年起，中華民國已在台灣設置行政機關並實施法律，恢復了台灣居民之中華民國國籍。一九四九年中央政府遷台後仍持續有效統治台灣，並延續國家主權之行使。從「有效統治」的角度而言，自一九四五年至今，中華民國一貫治理台灣，主權已定、歸屬中華民國政府殆無疑義。是故，美國在台協會所謂「台灣政治地位未定」之說，既不符國際法規範，亦與歷史事實相悖。