科技．人文聯合講座／我們需要護國山脈

最近大家都在看「造山者」這部電影，我國的半導體工業的確值得讚揚，可是從這次的關稅風暴可以看出，只有一座「護國神山」是不夠的。

當年我從上海來到台灣，最使我感到興奮的就是在台北看到了山，之後我發現，在台灣不論走到哪裡都可以看見山。中央山脈阻擋了來自東部海上的颱風，很多大颱風碰到了中央山脈就減弱了，中央山脈的確保護了這個寶島。若沒有中央山脈，颱風造成的災害絕對更大。

關稅風暴來襲，我問一家紡織工業的紡織機公司是否受關稅影響？他們說當然有一點，可是該公司現在推出很多專門給世界各地研究單位使用的紡織機，這些研究單位需要一種材料，而這個材料需要利用紡織機的技術製造，這家公司有能力製造各種不同的紡織機；而這些研究單位不可能自己製造這種材料，全世界也沒有別家可以買到這種材料。所以這家紡織機公司的負責人告訴我，因為關稅的緣故，出貨的價格確實是高了，卻完全不影響銷路。

很多人說紡織業是傳統工業，但我知道我國紡織業主要的產品，已不是利用設備來做普通的紡織品，而是製造高性能的紡織機。全世界的人都要穿衣服，紡織工業是絕對不可能消失的；我國的紡織工業已經不錯了，可是政府應該分析一下我國紡織工業猶待改進之處。我國的紡織業若能與義大利的紡織業媲美，那麼我們又多了一座可以護國的山脈。

我也和一家工具機公司有聯絡，他們很多產品都是非常特別的工具機，也是先進國家訂做的，當然，要做出這種特別的工具機得花上很多時間，所以這家公司的負責人說有很多案子都在進行之中。他認為該公司的產品多是客製化，客戶並不很重視價格，所以他判斷關稅也許會有一些影響，但不會很嚴重。

我國的工業不僅會製造普通的產品，若要使我們的工業產品非常傑出，一定需要大批優秀的工程師。萬丈高樓平地起，這些工程師在物理、化學、數學、生物的基礎一定要非常之好，而且有做研究的興趣，因為傑出的產品不能只靠外國的技術產生；一個公司要有自己獨特的技術，必須經過長時間的研究。我國已經有這一類的工程師，如果有更多的科技公司肯投資經費，讓工程師有時間做研究，我們的工業一定能夠更上一層樓。

全民都必須知道，我國的工業已是護國的中央山脈，但政府有絕對的責任和義務幫助更多企業，方能提升這座山脈的高度。我們已有一座半導體的護國神山，還應努力造出機械、化工等護國神山。沒有理由說這一切只是空想，政府和民間都要加把勁！

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）