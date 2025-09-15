聽新聞
總編開箱／財劃法甩鍋在野 政院盤算什麼

聯合報／ 記者／林修全

行政院找縣市首長討論財劃法的「鴻門宴」過後，雖然大家都有共識必須修法，但誰來提出修法版本，卻遲遲沒有答案，這場會議開了，結果卻形同白開。

其實，在行政院長卓榮泰召集縣市首長開會前，不論立法院朝野政黨、藍綠縣市首長，甚至中央與地方政府，都已經在行政院日前通知各地明年度統籌分配稅款額度後，察覺上次財劃法修法的公式出了問題。只是，這個問題在十三日的會議中並未解決。

十三日的攻防焦點主要有二。首先，是財劃法公式計算有誤，究竟是否必須再度修法？還是僅需修改公式演算過程即可？行政院的態度相當明確：因為公式是明文寫入法條，行政院不得自行解釋或調整，因此必須透過修法，重新調整計算公式，才能解決部分分配水平或垂直不均，以及部分額度無法分配的問題。

這樣的說法也獲得多數與會者認同，大家認為無論是修改公式演算方式，或是直接修法，只要能解決眼前困境即可，因此不再執著於這個癥結。

問題在於，既然要修法，那到底誰來提案？卓榮泰明確表示，立法院應該對自己造成的錯誤向國人負責，請立法院勇敢面對。政院則強調，未來會另提出符合民主程序與國家均衡發展的修法方向。從這番話來看，卓揆雖然認為必須修法，但卻沒有明說要由行政院主動提案，言下之意，就是要立法院自行提出修法版本。

這種態度恐怕是為日後政治操作埋下伏筆，等著在野黨自行承擔壓力。回顧上次財劃法修法過程，國民黨與民眾黨一再要求行政部門提出版本，但最後卻僅有在野黨版本進入討論，甚至在立法院三讀通過後，行政院還提出覆議，認為部分條文不可行。

財劃法牽涉財政分配以及中央與地方關係，專業性極高。若僅由立法院在野黨推動修法，難免會出現瑕疵。「行政權獨大」是現代政治發展的趨勢，多數國家皆由行政部門提出修法草案，再交由國會審查，因為現代社會運作日益複雜，唯有行政部門掌握龐大資源，才能提出相對完整的版本。

如今，行政院既然承認要修財劃法，卻遲遲不提出具體版本，而是要立法院自行負責，難免引人質疑其用意。也因此，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人，才會據理力爭，要求行政院提出版本。

如果行政院持續不提，國民黨和民眾黨又擔心自行提出的版本會重蹈覆轍，修法就可能卡在「誰來提案」的瓶頸。如此一來，恐怕將陷入兩敗俱傷的僵局。而這或許正是行政院心中的盤算：你不讓我好過，我也不讓你過。

