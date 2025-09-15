聽新聞
0:00 / 0:00

風電機組 美麗海景的哀愁

聯合報／ 蕭福松／大學教師（台東市）

台東海岸線長一七六公里，擁有「全台最美海岸線」的稱號，又叫「太平洋左岸」。身為台東在地人，最感幸福的一件事，就是天天能看到海，每次開車行經南迴公路或東海岸公路，觸目所及是一望無際、浩瀚無垠的太平洋，映照著藍天白雲、蘭嶼綠島，很讓人心曠神怡。不用去夏威夷、地中海，就能欣賞到最美麗的海景風情。

可是，若在這麼美麗的海岸線上豎起五十八支風電機組，景觀會是如何突兀？風電廠商相中台東海岸線，以為在此「種電」便可源源不絕發電。但台東一年有數月時常受颱風侵擾，且風力時強時弱又斷斷續續，加上其餘時間幾乎是無風的「靜止狀態」，風電能否順利運轉發揮功能？令人存疑，只怕這些機組最後反成了阻礙海景線的「巨型風車」。

風電廠商搶搭「綠能專列」圈地種電，自然想藉此大賺一筆；而政府允許風電廠商選地，卻要居民忍受低頻噪音及眩影。政府該做的是調整不切實際的非核政策，而不是任由綠電廠商到處濫墾濫挖、圈地開發。

台東民眾、縣府皆已表達反對在海岸線設立風電機組的立場，環境部也表示「不鼓勵也不支持」，希望廠商能考量風電對台東自然景觀及居民生活環境的衝擊，就此打消計畫。

風電 蘭嶼 綠島 台東

延伸閱讀

台東8千居民4萬份網路連署反風電 立委陳瑩：總統願意跟我們站在一起

布袋港風力發電案喊停 台電終止合約原因曝

每度電只要1.55元…核電延役風聲再起！網：綠電貴又醜 該讓核電回來了

中央正式發函叫停台東風電案 黃建賓：這是鄉親共同努力

相關新聞

科技．人文聯合講座／南國啟示錄的啟示

在公視、華視及台灣歷史資源經理學會之推動下，自二○一八年起展開「南國啟示錄」的田野調查策畫，並於二○二三年完成採訪與拍攝...

總編開箱／財劃法甩鍋在野 政院盤算什麼

行政院找縣市首長討論財劃法的「鴻門宴」過後，雖然大家都有共識必須修法，但誰來提出修法版本，卻遲遲沒有答案，這場會議開了，...

風電機組 美麗海景的哀愁

台東海岸線長一七六公里，擁有「全台最美海岸線」的稱號，又叫「太平洋左岸」。身為台東在地人，最感幸福的一件事，就是天天能看...

環境保護 預防重於補破網

近來發生多起與環境保護有關的事件，讓人覺察到，防止人為破壞環境已刻不容緩。包括風災過後太陽能光電板變成難處理的廢棄物、高...

漁電共生計畫 應停看聽

據審計部報告指出，截至今年元月底，已查核的「漁電共生」案場中，近七成未有養殖事實，坐實坊間傳聞已久的「假養殖真種電」。

不明台灣定位與方向 怎當領航人

最近美國在台協會（ＡＩＴ）指控中共意圖將台灣孤立於國際社會，故意歪曲包括開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約等二戰時期的文件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。