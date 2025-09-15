風電機組 美麗海景的哀愁

台東海岸線長一七六公里，擁有「全台最美海岸線」的稱號，又叫「太平洋左岸」。身為台東在地人，最感幸福的一件事，就是天天能看到海，每次開車行經南迴公路或東海岸公路，觸目所及是一望無際、浩瀚無垠的太平洋，映照著藍天白雲、蘭嶼綠島，很讓人心曠神怡。不用去夏威夷、地中海，就能欣賞到最美麗的海景風情。

可是，若在這麼美麗的海岸線上豎起五十八支風電機組，景觀會是如何突兀？風電廠商相中台東海岸線，以為在此「種電」便可源源不絕發電。但台東一年有數月時常受颱風侵擾，且風力時強時弱又斷斷續續，加上其餘時間幾乎是無風的「靜止狀態」，風電能否順利運轉發揮功能？令人存疑，只怕這些機組最後反成了阻礙海景線的「巨型風車」。

風電廠商搶搭「綠能專列」圈地種電，自然想藉此大賺一筆；而政府允許風電廠商選地，卻要居民忍受低頻噪音及眩影。政府該做的是調整不切實際的非核政策，而不是任由綠電廠商到處濫墾濫挖、圈地開發。

台東民眾、縣府皆已表達反對在海岸線設立風電機組的立場，環境部也表示「不鼓勵也不支持」，希望廠商能考量風電對台東自然景觀及居民生活環境的衝擊，就此打消計畫。