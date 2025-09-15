聽新聞
環境保護 預防重於補破網
近來發生多起與環境保護有關的事件，讓人覺察到，防止人為破壞環境已刻不容緩。包括風災過後太陽能光電板變成難處理的廢棄物、高雄大樹山坡地遭違規開闢為光電場，及高雄美濃吉洋段遭大規模盜採土石，並回填營建廢棄物等，諸如此類案件實已超乎想像。可見相關預防措施未做好「超前部署」，主管機關務必加速檢討改進。於此，針對美濃地區農地遭深度挖掘破壞，從環保觀點提出一點淺見：
其一，農地遭挖掘成天坑，非一朝一夕之事。由於深達廿多公尺，致被諷稱為「美濃大峽谷」。此即表示長時間偷偷施工卻未被發現，可見整個通報系統出現大問題。
其二，深挖農地、盜採砂石，一方面破壞農作耕地及綠色田園，另一方面顯見砂石管理系統失能。被挖掘的農地緊鄰荖濃溪，為何不將開採河川地的砂石納入管理系統，卻任由業者違法破壞農地？
其三，農地挖掘後，回填廢棄物，變成非法掩埋場，嚴重破壞環境。回填的可能是一般廢棄物、事業廢棄物或其他有害廢棄物。若是有害廢棄物，可能汙染農地及地下水，對民眾健康造成危害！
作詩一首，以資警惕。
題名〈美濃大峽谷〉：「荖濃溪畔廣田疇，綠野農園慘挖蹂。峽谷天坑形乍現，美濃環境正堪憂。」環境需要全民共同保護，預防重於事後補破網。
