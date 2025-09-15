聽新聞
環境保護 預防重於補破網

聯合報／ 鄧豐洲／文史作家、傳統詩人（台南市）
近來發生多起與環境保護有關的事件，讓人覺察到，防止人為破壞環境已刻不容緩。包括風災過後太陽能光電板變成難處理的廢棄物、高雄大樹山坡地遭違規開闢為光電場，及高雄美濃吉洋段遭大規模盜採土石，並回填營建廢棄物等，諸如此類案件實已超乎想像。可見相關預防措施未做好「超前部署」，主管機關務必加速檢討改進。於此，針對美濃地區農地遭深度挖掘破壞，從環保觀點提出一點淺見：

其一，農地遭挖掘成天坑，非一朝一夕之事。由於深達廿多公尺，致被諷稱為「美濃大峽谷」。此即表示長時間偷偷施工卻未被發現，可見整個通報系統出現大問題。

其二，深挖農地、盜採砂石，一方面破壞農作耕地及綠色田園，另一方面顯見砂石管理系統失能。被挖掘的農地緊鄰荖濃溪，為何不將開採河川地的砂石納入管理系統，卻任由業者違法破壞農地？

其三，農地挖掘後，回填廢棄物，變成非法掩埋場，嚴重破壞環境。回填的可能是一般廢棄物、事業廢棄物或其他有害廢棄物。若是有害廢棄物，可能汙染農地及地下水，對民眾健康造成危害！

作詩一首，以資警惕。

題名〈美濃大峽谷〉：「荖濃溪畔廣田疇，綠野農園慘挖蹂。峽谷天坑形乍現，美濃環境正堪憂。」環境需要全民共同保護，預防重於事後補破網。

農地 美濃 砂石 天坑

相關新聞

科技．人文聯合講座／南國啟示錄的啟示

在公視、華視及台灣歷史資源經理學會之推動下，自二○一八年起展開「南國啟示錄」的田野調查策畫，並於二○二三年完成採訪與拍攝...

總編開箱／財劃法甩鍋在野 政院盤算什麼

行政院找縣市首長討論財劃法的「鴻門宴」過後，雖然大家都有共識必須修法，但誰來提出修法版本，卻遲遲沒有答案，這場會議開了，...

風電機組 美麗海景的哀愁

台東海岸線長一七六公里，擁有「全台最美海岸線」的稱號，又叫「太平洋左岸」。身為台東在地人，最感幸福的一件事，就是天天能看...

漁電共生計畫 應停看聽

據審計部報告指出，截至今年元月底，已查核的「漁電共生」案場中，近七成未有養殖事實，坐實坊間傳聞已久的「假養殖真種電」。

不明台灣定位與方向 怎當領航人

最近美國在台協會（ＡＩＴ）指控中共意圖將台灣孤立於國際社會，故意歪曲包括開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約等二戰時期的文件...

