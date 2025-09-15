聽新聞
不明台灣定位與方向 怎當領航人

聯合報／ 謝楨／大學退休教授（新北市）

最近美國在台協會（ＡＩＴ）指控中共意圖將台灣孤立於國際社會，故意歪曲包括開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約等二戰時期的文件，ＡＩＴ表示這些文件「都沒有決定台灣的最終政治地位」。其炒熱台灣地位未定，是希望台灣不受中共阻撓；但若從台灣地位未定論來著手，恐只會激發北京更強烈的打壓力道。

一九四五年八月十五日日本天皇發布「終戰詔書」，願接受波茨坦宣言；九月二日日本正式簽下「降伏文書」向二戰同盟國無條件投降。十月廿五日，台灣省受降典禮在公會堂（今台北中山堂）舉行，受降主官陳儀接受日本投降後隨即發表演說：「從今天起，台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖，所有一切土地、人民、政事，皆已置於中華民國國民政府主權之下。這種具有歷史意義的事實，本人特報告給中國全體同胞及全世界周知。」是為台灣光復。當時同盟國各成員均無異議。

是故，國民政府不是軍事接管或軍事占領台灣，而是台灣明確回歸中華民國，當時中華民國在國際上代表中國。

至於日本用「終戰」一詞掩飾其羞愧，這是自尊心在作祟，其實就是無條件投降；且遠東國際軍事法庭在東京審判日本戰犯，這是史上最大規模的國際大審判，可見其罪行之深重。台灣已經脫離日本殖民，賴身為戰勝國中華民國的總統，卻用戰敗國的「終戰」用語來表述，置台灣光復的神聖意義於何地？

今年五月，賴清德總統代表官方紀念「歐戰勝利八十周年」，九三軍人節致詞時竟只說「終戰」，不提台灣光復也不提抗戰勝利。賴總統刻意刪掉這段歷史記憶，遂讓中共獨攬抗戰之功。以「終戰」來扭曲歷史，賴政府不僅嚴重傷害中華民國尊嚴，更讓中共奪去抗戰歷史的解釋權。

台灣因中華民國抗戰勝利而脫離日本殖民，地位非常明確，是因抗戰勝利而重歸中華民國。賴總統有義務捍衛歷史真相，向世界傳達對日抗戰的領導者是中華民國而非中共，亦應承認台灣「光復」而非「終戰」。日本首相石破茂在「東京全球對話」研討會及「全國戰歿者追悼式」上說：「我刻意使用戰敗一詞，而不是終戰；因為使用終戰，會錯誤的理解事情（戰爭）的本質。」他以「戰敗」取代「終戰」，表達對戰爭的反省。連日本官方都已不再迴避戰敗，賴政府有何立場執著於「終戰」？

賴總統在一一三年國慶演說曾提及，兩場重大戰役守住了台澎金馬、守住了中華民國；在國慶晚會上卻以「落地生根七十五年」為由，切斷了台灣與中國大陸的關係。身為台灣的領航人，賴總統對台灣的未來走向應積極做幾件事：

第一，中華民國已一一四年，不是只有七十五年，請珍視抗戰勝利與台灣光復的歷史事實。

第二，賴總統日前於媒體專訪說，希望中國（大陸）正視中華民國存在的事實。但賴總統應先正視憲法與兩岸條例規定的中華民國領土主權範圍，台獨才是不合於中華民國存在的事實。

第三，賴總統說兩岸要對話，卻把對岸視為「境外敵對勢力」，對話如何進行？開放兩岸交流，讓敵意螺旋逐漸降低，才是正解。

第四，賴總統自詡台灣民主，卻不斷進行思想檢查還要打掉「雜質」、製造社會仇恨，這豈是所謂的「團結」之道。

第五，台灣的國防預算不斷升高，卻不能帶給台灣安全。

南韓總統李在明呼籲川普扮演和平推手，為朝鮮半島開闢和平之路，川普回應可以有所作為，並表示李在明比過去的南韓領導人更積極推動此事。請賴總統也為台灣生民著想，盡力扮演兩岸和平推手，這才是台灣之福。　

