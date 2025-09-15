聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／南國啟示錄的啟示

聯合報／ 郭瓊瑩
東南亞的古文明不比西方淺，吳哥窟遺址見證了十二世紀吳哥窟王朝的風華與前衛的建城技術。攝影／郭瓊瑩
東南亞的古文明不比西方淺，吳哥窟遺址見證了十二世紀吳哥窟王朝的風華與前衛的建城技術。攝影／郭瓊瑩

在追趕資訊化與工業化腳步中，南國傳統農村的人口資源將是新時代的優勢。攝影／郭瓊瑩
在追趕資訊化與工業化腳步中，南國傳統農村的人口資源將是新時代的優勢。攝影／郭瓊瑩
在公視、華視及台灣歷史資源經理學會之推動下，自二○一八年起展開「南國啟示錄」的田野調查策畫，並於二○二三年完成採訪與拍攝，聚焦於東南亞國家的「世界文化遺產」城市，今已邁入第二季。

劉嵩導演的細膩觀點與詮釋，得以看到不同地理區域中類似台灣的梯田、漁村、農莊，以及過去移民融合而成的豐富多元城鄉空間、紋理與在地生活習慣。影片中的檳城、清邁、河內、美岸、日惹、暹粒等，成為東協國家之名片。透過此文化觀景窗，吾人得以擴增歷史變遷之下，其中深度的文化傳承與民族融合。

由於二戰後，東南亞諸國仍受內戰與後殖民影響，不同於當年台灣早已經濟起飛，這些國家在獨立後也漸漸步入現代化的蛻變。

台灣有超過七十五萬的東南亞移工，惟其家鄉的一切，卻仍保有純樸自然與樂天的生活觀；兩相對照下，亦令人佩服這群為了生計而渡海來台的移工們具有之韌性。

因宗教信仰與移民，保留和堅守祖先傳承的文化資產、生活習俗與傳統美德，尤其令人感動，在庶民生活中凸顯了對保存傳統價值的榮耀感。

暹粒的故事更可引伸到越戰期間美軍投下的數百萬枚地雷，其造成之身心創傷迄今仍未完全根除，包括帝國主義殖民的經濟控制、人權侵害及文化破壞等等。

另因其較晚工業化與資訊化，反而造就了這些國家保有不可小覷的國際競爭力，及其最有競爭力的人口資源。

以今日ＡＩ發展速度，他們的成長將迥異於上世紀的發達國家模式，幾可窺見東南亞亮眼的新世紀將要到來。

就人力資源而言，全球各國因少子化之社經結構變遷，已開發國家幾乎均面臨從藍領到高階白領人才的短缺，此波全球人才競逐業已蓄勢待發。

新加坡早已推動吸引高階專技及創業人才之政策，外籍專才已占全國之二成五。而原本保守的日本亦一改過去政策，積極開放爭取專業人才移入乃至移民，希望至二○三○年，得以吸引八十萬名合格技術專才。自上述數字中再反射回台灣，國力的支撐除了政治和經濟成長，更應有前瞻產業經濟的自主續航力，及引進廣域人才光譜的企圖心與自信心。

東南亞民族的樂天、質樸，亦反射到今日台灣人對自身國情民情的淺碟認識。當開啟對南國的認知視窗後，更應以平等互敬之心態，看待可能的移工專業擴展範疇。

例如日本的同工同酬及相關保障，新加坡多元留才、引才的優惠利基。台灣已有一七五萬新住民、移工及「新二代」，在南國豐沛的自然、人文與移民人力資源挹注下，亟應跳脫種族純粹思維。

感謝「南國啟示錄」開啟了另一道視窗，也見證了國家競爭力非關國土大小，而在其有形自然與無形人才資源的價值上。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

AI 日本 台灣 移工 清邁 東協 新加坡

延伸閱讀

擁32D火辣身材 「樂天最正 MC」艾融大方公開理想型

數十萬中南美移民臨時身分遭廢 裁決有效

移工孕婦如廁時意外產下女嬰 神岡警、義消急救援送醫

烏克蘭移民種出世界最高向日葵 象徵對祖國的愛

相關新聞

科技．人文聯合講座／南國啟示錄的啟示

在公視、華視及台灣歷史資源經理學會之推動下，自二○一八年起展開「南國啟示錄」的田野調查策畫，並於二○二三年完成採訪與拍攝...

總編開箱／財劃法甩鍋在野 政院盤算什麼

行政院找縣市首長討論財劃法的「鴻門宴」過後，雖然大家都有共識必須修法，但誰來提出修法版本，卻遲遲沒有答案，這場會議開了，...

風電機組 美麗海景的哀愁

台東海岸線長一七六公里，擁有「全台最美海岸線」的稱號，又叫「太平洋左岸」。身為台東在地人，最感幸福的一件事，就是天天能看...

環境保護 預防重於補破網

近來發生多起與環境保護有關的事件，讓人覺察到，防止人為破壞環境已刻不容緩。包括風災過後太陽能光電板變成難處理的廢棄物、高...

漁電共生計畫 應停看聽

據審計部報告指出，截至今年元月底，已查核的「漁電共生」案場中，近七成未有養殖事實，坐實坊間傳聞已久的「假養殖真種電」。

不明台灣定位與方向 怎當領航人

最近美國在台協會（ＡＩＴ）指控中共意圖將台灣孤立於國際社會，故意歪曲包括開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約等二戰時期的文件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。