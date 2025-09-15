科技．人文聯合講座／南國啟示錄的啟示

在追趕資訊化與工業化腳步中，南國傳統農村的人口資源將是新時代的優勢。攝影／郭瓊瑩 在公視、華視及台灣歷史資源經理學會之推動下，自二○一八年起展開「南國啟示錄」的田野調查策畫，並於二○二三年完成採訪與拍攝，聚焦於東南亞國家的「世界文化遺產」城市，今已邁入第二季。

劉嵩導演的細膩觀點與詮釋，得以看到不同地理區域中類似台灣的梯田、漁村、農莊，以及過去移民融合而成的豐富多元城鄉空間、紋理與在地生活習慣。影片中的檳城、清邁、河內、美岸、日惹、暹粒等，成為東協國家之名片。透過此文化觀景窗，吾人得以擴增歷史變遷之下，其中深度的文化傳承與民族融合。

由於二戰後，東南亞諸國仍受內戰與後殖民影響，不同於當年台灣早已經濟起飛，這些國家在獨立後也漸漸步入現代化的蛻變。

台灣有超過七十五萬的東南亞移工，惟其家鄉的一切，卻仍保有純樸自然與樂天的生活觀；兩相對照下，亦令人佩服這群為了生計而渡海來台的移工們具有之韌性。

因宗教信仰與移民，保留和堅守祖先傳承的文化資產、生活習俗與傳統美德，尤其令人感動，在庶民生活中凸顯了對保存傳統價值的榮耀感。

暹粒的故事更可引伸到越戰期間美軍投下的數百萬枚地雷，其造成之身心創傷迄今仍未完全根除，包括帝國主義殖民的經濟控制、人權侵害及文化破壞等等。

另因其較晚工業化與資訊化，反而造就了這些國家保有不可小覷的國際競爭力，及其最有競爭力的人口資源。

以今日ＡＩ發展速度，他們的成長將迥異於上世紀的發達國家模式，幾可窺見東南亞亮眼的新世紀將要到來。

就人力資源而言，全球各國因少子化之社經結構變遷，已開發國家幾乎均面臨從藍領到高階白領人才的短缺，此波全球人才競逐業已蓄勢待發。

新加坡早已推動吸引高階專技及創業人才之政策，外籍專才已占全國之二成五。而原本保守的日本亦一改過去政策，積極開放爭取專業人才移入乃至移民，希望至二○三○年，得以吸引八十萬名合格技術專才。自上述數字中再反射回台灣，國力的支撐除了政治和經濟成長，更應有前瞻產業經濟的自主續航力，及引進廣域人才光譜的企圖心與自信心。

東南亞民族的樂天、質樸，亦反射到今日台灣人對自身國情民情的淺碟認識。當開啟對南國的認知視窗後，更應以平等互敬之心態，看待可能的移工專業擴展範疇。

例如日本的同工同酬及相關保障，新加坡多元留才、引才的優惠利基。台灣已有一七五萬新住民、移工及「新二代」，在南國豐沛的自然、人文與移民人力資源挹注下，亟應跳脫種族純粹思維。

感謝「南國啟示錄」開啟了另一道視窗，也見證了國家競爭力非關國土大小，而在其有形自然與無形人才資源的價值上。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）