財劃法統籌款新公式 吹毛求疵

財政部近日表示，新版財政收支劃分法所訂統籌稅款分配公式，分子按本島各市縣及離島分開計算、分母則規定按全部市縣計算，致明年統籌稅款尚有未分配數額；行政院補充，分母變大導致有三四五億元無法完全分配，應重新修法才能解決。

但觀諸新版財劃法，似無行政院及財政部所說因搞錯分配公式的分母數，導致統籌分配款無法完全分配的情形。以離島三縣市分配款項來說，財劃法規定可供分配款項百分之二點五，若按照法條所定權重計算、比例分配予離島三縣市，應無可能無法完全分配。再者，條文所定之百分比，只是作為離島三縣市分配各該目權重款項之比率計算基準，分母是離島三縣市或全國廿二縣市，並不會影響分配比率。

按條款來說，離島各縣市轄區之土地面積占本島各縣市土地面積總合之權數，占百分之十。不管分母是離島三縣市或全國廿二縣市的土地面積，三縣市彼此間的面積比率並不會變。也就是用此等比率分配可供分配的款項（百分之二點五）中的百分之十即可。

簡單來說，財劃法所定分配額度，就是一塊大餅（百分之九十點五）給本島十九縣市分，一塊小餅（百分之二點五）給離島三縣市分，各縣市實際分配額就依不同指標計算下得出的比率分配，殊難想像會無法分配。

財政部一方面承認統籌稅款屬地方政府財源，中央不能移作他用；一方面又拘泥分配公式分母，認為無法完全分配而保留三四五億，刻意忽略財劃法所定統籌稅款應依法計算全數分配予地方政府之意旨，顯然是吹毛求疵，故意刁難。