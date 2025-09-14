美國政治拉丁美洲化？

美國究竟怎麼了？這幾年，許多人都在提出同樣的疑問。從國會山莊暴動到地方政治人物遇襲，暴力與仇恨的陰影正籠罩著美國政治。猶他州州長考克斯在右翼網紅柯克遇刺後低頭沉默許久，發出一句沉痛的感慨：「我們的國家已經破碎」，更讓這個問題浮上檯面：美國是否正走向一條陌生卻又危險的道路—政治的「拉丁美洲化」？

所謂「拉丁美洲化」，指的是政治暴力和極端動員逐漸日常化。拉美許多國家過去長期陷入政變、暗殺與街頭流血的循環，而美國近年來的局勢正有些相似。制度化解分歧的功能在減弱，暴力卻一再出現。考克斯的感慨與無奈，象徵著這個曾以民主自豪的國家，如今似乎對政治暴力正在漸漸麻木。

川普將遇刺的柯克塑造成「殉道者」，就是一種典型的政治操作。他把悲劇轉化為動員支持者的工具，進一步加深對立。這種做法過去在拉美歷史上屢見不鮮，一旦成為慣例，任何事件都可能被「武器化」，社會裂痕只會更深。

更令人擔憂的是制度信任的崩解。當政治人物不斷質疑選舉舞弊、媒體偏見、司法不公等等，使社會對憲政體制的信心逐漸流失。柯克一方面高舉言論自由，一方面卻利用種族分裂與陰謀論進行動員，正反映出美國民主陷入「工具化」的困境：制度不再是共同遵守的規則，而只是被用來攻擊對手的武器。

社群媒體更放大這股趨勢。左翼評論者直言「柯克死於自己煽動的暴力」，與川普「殉道者」說法形成鏡像對立。回音室效應讓政治語言愈加極端，缺乏中介與緩衝。雖然形式上是數位時代的新現象，但本質上與拉美國家過去的街頭動員極其相似，甚至更快、更激烈。

從政治學角度來看，美國的困境不是單一事件，而是一種結構性的退化。當制度解決問題的能力下降，個人化領導與殉道者政治抬頭，暴力和極端動員變成日常，民主就會逐漸失去穩定性。考克斯哀傷地問：「這就是我們兩百五十年歷史的結果嗎？」這句話背後，正是對「不穩定民主」的深切擔憂。

美國正處於一個臨界點：是回到制度理性，還是任由政治暴力與仇恨蔓延？恐怕還需歷史給出答案。