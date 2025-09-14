聽新聞
柯克遇刺對台灣社會的警醒

聯合報／ 楊智元／師大公領系副教授（台北市）

美國右翼意見領袖柯克遇刺事件，令人惋惜、同時感到警醒。

近年來，政治極化已成為許多民主國家的共同現象。以美國為例，左右派間的立場愈來愈尖銳，政策辯論往往變成價值觀對立戰場，導致政府決策效率下降、社會撕裂加劇。這種情況與台灣國內藍白、綠陣營對立頗為相似。台灣的媒體與社群充斥著標籤化、情緒化言論。這些名詞不僅標示政治認同，也成為攻擊、嘲諷的符號，形成「你不是我這邊就是敵人」的二元對立。

政治極化的影響主要有幾個層面。首先，它削弱了公共討論的品質。當不同立場的人無法理性對話，只是彼此貼標籤、互相攻訐，社會便難以產生務實、可行的政策共識；其次，政治極化也容易導致政策的擺盪與不穩定，當政權輪替，新政府可能完全推翻前任政策，使長期改革難以持續，國家競爭力受影響。此外，極化還會加深社會不同群體的對立，造成不同世代、社經背景等彼此敵視，甚至不信任政府與媒體，影響民主制度運作。

要緩解政治極化，需更多跨陣營溝通與協作，要鼓勵大眾打開耳朵、透過對話，理性討論公共事務，而非只接受「同溫層」訊息。媒體和教育也要發揮關鍵角色，培養民眾批判思考與同理心，降低情緒動員的影響。最重要的，絕對拒絕政治暴力，就算不認同對方觀點，也要維護對方發言權利。唯有如此，才能在多元意見中找到平衡，避免民主制度淪為無止盡的對立消耗。

美國 川普 社會對立

