星期透視／國民黨主席選舉中的張亞中現象

國民黨將在十月十八日投票選舉黨主席，由於民進黨執政不如人意，經過大罷免浪潮洗禮後的國民黨，聲勢有看漲的趨勢。或許因為如此，黨主席選舉出現參選爆炸的局面，截至本文發稿，共有八人表態參選。預期本月十九日登記截止日前，還會有幾位可能人選跳入戰局。

黨主席選舉的多方混戰，自然吸引了網路媒體的興趣，於是有數家舉辦了網路票選活動，某家的投票數甚至上看十二萬人。各候選人在不同媒體與時段各有勝負，但值得注意的是，缺乏黨政資歷的張亞中，在幾項投票中總能徘徊前三名，甚至某家傾綠媒體還一度視他為領先者。

眾所周知，網路媒體的造訪者以年輕人為主，但張亞中在八位參選者中年齡最長。且張亞中喜以「孫文學校校長」自稱，但民進黨政府長期貶抑孫文學說，孫文學校的號召力，恐怕還不如黑熊學院。參選動機上，張亞中提出「救黨、救國、救兩岸」的口號，稱要「重建黨德與黨魂」，但民調顯示，他立志拯救的政黨，僅有兩成民眾表達支持。

張亞中的父執輩來自大陸，內政部早將這族群統稱為「其餘人口」，在網路閱聽者中號召力有限；何況綠營人士還將他歸類為「紅統」，是青鳥心中的「首惡分子」。

儘管有這諸多不利的背景，張亞中竟能異軍突起保持在領先群，甚至輾壓同黨競爭者「世代承擔」的訴求，其中蘊含的意義頗值玩味。

四年前張亞中也曾參與黨主席選舉，選前便曾有黨員民調顯示，他同樣居於領先的地位。但在組織與派系動員下，最終張還是以約百分之卅二點六的得票率，敗於回鍋的政壇老將朱立倫。曾經的參選經驗與輝煌紀錄說明，張亞中此次捲土重來絕非兒戲，而網路上的支持者，有不少應該也是認真希望看到他能帶來國民黨的改變。

由於網路投票存在人為灌票的可能，並且最後只有黨員才具有投票權，他們的組成卻又與網民存在可觀的差異；故而，最終的勝出者，仍然取決於外界詬病的派系與組織動員。張亞中前次鎩羽，便反映了現實的殘酷。但張所形成的聲勢，仍有不少值得政治人物省思。

首先，是他雖不見容於潮流，卻能堅持信仰始終如一，並以此匯集不少沉默的同情者。台灣政壇滿布變色龍，選民的支持往往易受扭曲；張的堅持，讓支持者可以放心透過他的聲勢，表達自己的政策偏好。黨主席選後，張亞中的聲量必然減弱，但選前網民透過張亞中所傳達的政策訊息，聰慧的當政者應該不會輕忽。

此外，張亞中以一介書生參與詭譎的政治競爭，竟能創造出這番聲勢，多少也反映了民間對現實政治的抗議。柯文哲當年以外科醫生之姿勝選台北市長，同樣便是憑藉一股民氣。在各種各樣的選舉中，台灣政壇若不斷能有素人敢站出來挑戰權威，民主的新血才可能不斷灌注，避免政壇淪為菁英階層的輪替遊戲。張亞中的聲勢，著實反映了網民對老面孔的厭倦。

如果張亞中當選黨主席，他強烈的國民黨傳統意識形態，很可能形成未來藍白合作的障礙，因為政黨合作只能把價值放兩旁；而他堅持強化五權憲法，似乎也與國民黨立院黨團目前構思廢除監察院出現扞格；兩岸政策上他的「一中憲法論」與支持「九二共識」，更易讓美國產生疑慮。或許，張亞中在選舉過程中對現實政治的反思，可能比他真正當選更重要。

（作者為文化大學政治系特聘講座教授）