名家縱論／識讀世局 需要智慧

賴清德總統在大罷免大失敗之後，接受媒體專訪時表示，大罷免後台灣需要「休養生息」，政府要優先處理經濟、民生、青年與弱勢等議題；國會運作應該以憲法為依據；當前美國對台灣的合作與支持持續增強，國人不應該有疑美的論調。

我們樂見賴總統將經濟與民生作為施政重點，但是很驚訝看到他指控在野黨超出憲法界線，才是朝野對立的最大癥結所在。除了還在怪罪在野黨之外，更關鍵的是他所理解與憑藉的憲法與我們的認知有很大的差距。

賴清德身為中華民國總統，我們只希望他能認清我國憲法就是一個中國的憲法，而且憲法增修條文就是「為因應國家統一前的需要」而制定的，如果你認為不符人民的期待，就請設法修正，否則就應依憲法治國。

在討論我國的國家安全議題時，部分國人經常存在幾點迷思：不要懷疑美國對我國的安全承諾，因為台灣地緣政治與經濟地位不可取代，它遏制中國大陸突破第一島鏈的關鍵地位，擁有世界最先進晶片的製造能力，也與美國享有共同的民主價值理念。

國際政治現實主義的首要信條就是在無政府狀態下的叢林中，每個國家都是自利至上，同時只能自助維護安全，對他國產生懷疑是必然。美國在台協會前處長孫曉雅在去年離任之前，對於台灣面臨的「疑美論」時強調，美國不會要求盟友「盲目追隨我們，健康的懷疑在民主社會是正常且應該的，台灣應將自己的利益和擔憂擺在前面」。

現代尖端科技武器的發展讓第一島鏈的防線已受到嚴重的挑戰，美國國防部最近研擬的國防安全戰略，已將過去聚焦嚇阻中國的威脅，轉為優先保護美國本土與西半球的戰略，美國的盟邦必須為自身安全承擔更多責任，川普常言台灣在美國九千五百英里之遠，距離中國大陸只有八十英里，此話簡單又直白。

我國半導體產業在全球的關鍵角色，成了我們的護國神山，但是在自助原則的國際政治下，卻會成為其他國家的嚴重威脅。美國財政部長貝森特最近強調，全球九成九的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化，大家認為下一步美國會怎麼做？

美國現在不會放棄台灣，但是會致力於高端晶片的研發與生產，減少對台灣的依賴，屆時台灣的地緣政治與經濟地位將會大幅降低。

當前國際政治又進入強權激烈競爭的時期，結構的緊張與僵化，最需要避免誤判引發衝突。《外交事務》期刊十二日刊登The Greatest Danger in the Taiwan Strait一文指出，即使中國大陸避免採取戰爭的選項，但是錯誤認知與錯估形勢仍有可能導致戰爭，因此領導者要有足夠的智慧相互理解與溝通，但是賴總統才在陸軍專校表示，我們願意在對等、尊嚴的情況下與大陸交流合作，陸委會主委卻在美國控訴中共是人類歷史上前所未有的「新極權主義」，如何令人相信賴政府的智慧？

（作者為政治大學東亞所名譽教授）