大屋頂下／共同鑄造「台灣再光復」

一九四五年，中華民國光復台灣。

本文要說的是，八十年後，二○二五年的今天，中華民國能不能「再光復」台灣。

這個「再光復」，是「真光復」。

十月二十五日是台灣光復節。原來放假紀念，至二○○○年宣布取消放假；今年，取消了放假二十五年後，又宣布恢復放假。

歷史的鐘擺回擺。試從「再放假」來說「再光復」與「真光復」。

在台灣，持「中華民國史觀」者，主張「中華民國光復台灣／台灣回歸祖國懷抱」。持「台獨史觀」者，則主張「中華民國是外來政權」、「台灣地位未定論」，亦即認定中華民國為「侵略者／殖民者」，否定「中華民國光復台灣」。

一九八七年解嚴後，被戒嚴壓抑的台獨意識釋出，至一九九一年的《台獨黨綱》臻至顛峰。相對而言，中華民國則在「外來政權」、「台灣地位未定論」的聲討撻伐下，一度幾呈奄奄一息的狀態。中華民國好像成了台灣的政治包袱與負債，台獨幾成了台灣的救贖。

由於台獨的激盪，其實台灣並未「真光復」。

然而，歷史的鐘擺正在回盪。走勢是漸又盪離了台獨，再盪回了中華民國。

長話短說，數十年後，就以今年二○二五年出現的兩大內外趨勢來說，已可看出歷史的鐘擺的回盪。

一、川普顛覆了全球的價值、利益與秩序。美中台的三邊關係必須重新認知及定性定位定義。美台關係已從「保護／扶助」台灣，轉為「挾持／剝削」台灣。台灣人的「倚美」心態，也轉為「疑美」甚至「反美／仇美」。在這樣的美中台架構下，「倚美謀獨／以武謀獨」沒有立足之地。而且，國人已警覺，愈台獨，台灣將愈被美國挾持。這是鐘擺大回盪。

二、賴清德的大罷免，欲以「反共剿匪」屠滅立法院的反對黨，又欲以「打掉雜質」滅絕整體民主政治。這場「台獨法西斯運動」，使得台獨的民主性及正當性受到重大衝擊，台獨的操作也就更難以為繼，賴清德還有什麼臉叫台灣人為台獨抬轎？這也是鐘擺大回盪。

這內外兩大鐘擺的走勢，或許將使「中共同路人」的咒語就此閉嘴，也許以後就不再有人會叫「青鳥飛出來」。只要鐘擺從民進黨的這兩句渾話擺回，本文認為，台灣的整體戰略論述，就會從「台獨史觀」轉向「中華民國史觀」，亦即「台獨史觀」將向「中華民國史觀」退讓。

等到「台獨史觀」向「中華民國史觀」退讓，中華民國不再是「外來政權」，台灣地位不再是「未定論」，那麼對中華民國言，台灣就可迎來「再光復」，也是「真光復」。

再光復，真光復。一方面，要看「台獨史觀」的退場；另一方面，要看「中華民國史觀」的療傷止痛與恢復。分述如下：

一、先談「台獨史觀」的退場。首應確立「中華民國光復台灣」的脊梁論述。這個命題，從根本上擊碎了「中華民國是外來政權／台灣地位未定論」的台獨史觀。

賴清德團隊的相關論述，一直到今年二○二五年才轉向「開羅宣言確立了中華民國對台灣的主權」「中華民國政府領導對日抗戰」，但這類「中華民國史觀論述」至今也僅由部會層級表達，且似迄仍未見到「中華民國光復台灣」這個直白樸素的表述。相對而言，賴清德自己迄未作「開羅宣言」之類的表態，反而公開追隨西方炒作的「聯合國二七五八號決議」，該決議指台灣的政治存在只是「蔣介石的代表」，否定中華民國的主權地位，因而近年又被炒作成「台灣地位未定論」。賴清德附和這樣的主張，即是否定了「開羅宣言」，否定了「中華民國光復台灣／中華民國對台灣的主權」。

賴清德的問題是，他「既要」中華民國，「又要」台獨。但台灣的命運卻是，台獨不可能，只能要中華民國，唯賴清德卻仍陷於死灰復燃的「台灣地位未定論」泥淖之中。

賴清德應知，「除非瘋子才搞台獨」。因此，他始終「既要中華民國」。例如，他說過，「中華民國源自辛亥革命／我是第十六任中華民國總統／團結台灣，中華民國是最大公約數」；也說過：「為了團結台灣，分階段的中華民國論述要持續下去。」這些，皆是「既要」中華民國。

但如前述，他在部會層級表達「開羅宣言確立了中華民國對台灣的主權」時，卻又追隨附和西方將「二七五八號決議」解釋為「台灣地位未定論」。類此，卻顯示了賴清德的「又要台獨」。

他人否定猶可違，自我否定不可活。自毀長城，竟至於斯。

然而，如今鐘擺回盪。台獨的民主性及正當性正急劇崩潰。在此次大罷免中，凱道集會現場出現台獨旗與國旗同框的場景，罷團更相率以各種花樣展現中華民國國旗，謂要「奪回中華民國的神主牌／取代國民黨捍衛中華民國」。凡此種種，其實不在印證台獨能吃掉中華民國，反而顯示了台獨自知畢竟逃不出中華民國的手掌心。

這不是台獨要救中華民國，而是要中華民國救台獨。台獨史觀終究要向「中華民國史觀」退讓。

鐘擺正在回盪。本文認為，賴清德應當思考，在今年國慶日至光復節前後的相關談話中，明確表達出他願意從台獨史觀退場及進入大歷史全歷史的中華民國史觀：

①站定「中華民國光復台灣」的立場。賴清德此後要多說「中華民國是主權國家」，少說「台灣是一主權獨立的國家」這類歷史謬論與政治謊言。賴清德難道要說：「台灣原來就是主權獨立的台灣國」，後來「中華民國光復了台灣國」，然後「台灣國依中華民國憲法改稱為中華民國」？這非但是謬論謊言，已是政治笑話了。

②《台獨黨綱》說：「（正名制憲）應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定」，而賴清德在總統選季公開宣示「不會宣布台獨，也不會發起台獨公投」。然則，《台獨黨綱》既以「台獨公投」為前提，賴清德否定了台獨公投，即形同在程序及實質上已根本否定了正名制憲的台獨命題。賴清德既在選前如此說，如今在執政時再說一次，即可解釋為「凍結台獨黨綱」。這是台獨寧靜退場的下台階。

台灣不能既要中華民國，又要台獨。台灣沒有中華民國，根本活不下去。

杯子理論：中華民國是杯，台灣是水。杯在水在，杯破水覆。

歷史的鐘擺正在回盪，也容不得賴清德不跟著擺回來。（明日續）