土方循環利用 兼顧開發與生態

繼高雄大樹伐林種電，大寮、美濃再爆違法傾倒廢棄物、砂石盜採被挖成天坑等。廢棄風機衝擊生態、違法傾倒廢棄物乃至廚餘亂倒問題接續上演，國土破壞事件頻傳，不禁要問：「政府除了震怒與開罰，是否還有真正的解方？」

台灣正值公共建設與住宅開發高峰，營建剩餘土石方大量產生，卻因合法填埋場不足，被迫四處流竄，最終淪為毀壞農地、汙染環境的黑色交易。事實上，營建土石方並非只能填埋，更可以循環利用，成為道路基材、基地回填、農地土壤改良或再生骨材。

欲解決問題，必須從系統設計著手。中央應建立「全國土方銀行」，由平台整合出土與需求，確保流向透明，並優先推動處理後再利用，將填埋作為最後選項，避免良田沃土成為廢棄物的掩埋場。

同時，各地應設置「區域整合處理園區」，擴增合法處理量能，全面導入ＧＰＳ、電子圍籬與即時監測，搭配電子聯單上鏈追溯，確保運輸過程全程透明。凡未上鏈或夜間未申報的車輛，一律加重裁罰，並對出土方的營造公司及承攬土資場課以連帶責任與復舊保證金，避免業者「罰不怕」。

在監督面上，應善用國土署的「衛星變異點」與無人機巡檢，每月建立公開的熱點儀表板，要求地方政府限期處置並回報；逾期未復舊由政府代履行，並得拍賣土地抵費，以確保國土能及時復原。此外，針對綠能開發更應劃設「停工紅線」，凡未通過生態檢核、水土保持與土方去化計畫的案子不得動工；施工期間若發現監測超標或回填不明物質，應立即停工、公開缺失、罰鍰倍增，並扣減躉購費率，避免「綠能變綠害」。

廚餘問題同樣不容忽視，各縣市應設立集中處理場，作為初步分類與處理據點，明確區分飼料級、堆肥級與厭氧發酵級之利用路徑，防止廢棄物任意傾倒，汙染農地與生活環境；未依指定體系流向者，則應按日累罰並查扣車輛，以防止濫倒亂棄。

最後，還需強化誘因與社會監督。公共工程應強制使用一定比例的再生骨材，並設立檢舉獎金與社區監測基金，鼓勵居民及在地大學參與巡查，形成全民監督網，讓治理不再流於形式。

國土規畫與資源循環，才是治本之道。內閣新團隊應以此為優先任務，把震怒化為制度，將困境轉為資源。中央必須負責統籌擘畫，地方必須確實執行，民間也須盡責參與。唯有如此，才能解決問題且能兼顧國土開發與生態保育平衡，展現政府守護環境的決心。