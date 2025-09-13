聽新聞
0:00 / 0:00

土方循環利用 兼顧開發與生態

聯合報／ 陳琂／公務員（新北市）
高雄市大樹區統嶺里一帶遭人濫墾、堆置土方，居民稱情況已有多年卻不見改善，年初依然有神秘大車出入。記者劉學聖／攝影
高雄市大樹區統嶺里一帶遭人濫墾、堆置土方，居民稱情況已有多年卻不見改善，年初依然有神秘大車出入。記者劉學聖／攝影

繼高雄大樹伐林種電，大寮、美濃再爆違法傾倒廢棄物、砂石盜採被挖成天坑等。廢棄風機衝擊生態、違法傾倒廢棄物乃至廚餘亂倒問題接續上演，國土破壞事件頻傳，不禁要問：「政府除了震怒與開罰，是否還有真正的解方？」

台灣正值公共建設與住宅開發高峰，營建剩餘土石方大量產生，卻因合法填埋場不足，被迫四處流竄，最終淪為毀壞農地、汙染環境的黑色交易。事實上，營建土石方並非只能填埋，更可以循環利用，成為道路基材、基地回填、農地土壤改良或再生骨材。

欲解決問題，必須從系統設計著手。中央應建立「全國土方銀行」，由平台整合出土與需求，確保流向透明，並優先推動處理後再利用，將填埋作為最後選項，避免良田沃土成為廢棄物的掩埋場。

同時，各地應設置「區域整合處理園區」，擴增合法處理量能，全面導入ＧＰＳ、電子圍籬與即時監測，搭配電子聯單上鏈追溯，確保運輸過程全程透明。凡未上鏈或夜間未申報的車輛，一律加重裁罰，並對出土方的營造公司及承攬土資場課以連帶責任與復舊保證金，避免業者「罰不怕」。

在監督面上，應善用國土署的「衛星變異點」與無人機巡檢，每月建立公開的熱點儀表板，要求地方政府限期處置並回報；逾期未復舊由政府代履行，並得拍賣土地抵費，以確保國土能及時復原。此外，針對綠能開發更應劃設「停工紅線」，凡未通過生態檢核、水土保持與土方去化計畫的案子不得動工；施工期間若發現監測超標或回填不明物質，應立即停工、公開缺失、罰鍰倍增，並扣減躉購費率，避免「綠能變綠害」。

廚餘問題同樣不容忽視，各縣市應設立集中處理場，作為初步分類與處理據點，明確區分飼料級、堆肥級與厭氧發酵級之利用路徑，防止廢棄物任意傾倒，汙染農地與生活環境；未依指定體系流向者，則應按日累罰並查扣車輛，以防止濫倒亂棄。

最後，還需強化誘因與社會監督。公共工程應強制使用一定比例的再生骨材，並設立檢舉獎金與社區監測基金，鼓勵居民及在地大學參與巡查，形成全民監督網，讓治理不再流於形式。

國土規畫與資源循環，才是治本之道。內閣新團隊應以此為優先任務，把震怒化為制度，將困境轉為資源。中央必須負責統籌擘畫，地方必須確實執行，民間也須盡責參與。唯有如此，才能解決問題且能兼顧國土開發與生態保育平衡，展現政府守護環境的決心。

延伸閱讀

高雄農田濫倒廢棄物不斷死灰復燃 里長：罰款無法遏止

影／高雄驚見「廢土版青藏高原」 營建廢土堆數層樓高

高雄大樹農地再爆非法回填營建廢棄物 環保局重罰600萬元移送偵辦

美濃盜採砂石填埋頻傳 陳其邁下令跨局處掃蕩籲修法加重刑責

相關新聞

司法輾壓百姓 卻寬容權貴

日前有一黃姓清潔隊員看到回收的電鍋還能用，就轉贈給拾荒阿嬤。然因電鍋價值估算約卅二元，被檢方依貪汙治罪條例起訴。與此同時...

從中美高層通話 看台海變局

本月十日，大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐通電話。王毅向魯比歐表示，在台灣等「涉及中方核心利益的問題上」，美方務必謹言慎行...

土方循環利用 兼顧開發與生態

繼高雄大樹伐林種電，大寮、美濃再爆違法傾倒廢棄物、砂石盜採被挖成天坑等。廢棄風機衝擊生態、違法傾倒廢棄物乃至廚餘亂倒問題...

開放外援 國人敢生敢老

台灣新生兒數量持續下探，生育率僅一點一一；六十五歲以上人口突破總人口數兩成，二○七○年恐近半，台灣已深陷超低生育率與超高...

「巴西川普」遭重判 見美國力衰退

巴西前總統波索納洛，因企圖發動政變，被法院判廿七年三個月徒刑。這是巴西法院第一次對前總統以企圖政變的罪名定罪。

下令部會1日3報 賴卓抓錯重點

行政院秘書長張惇涵新官上任的起手式，就是下令部會首長一天要三次回報輿情，以強化對外溝通與量能；但七二六和八二三兩波大罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。