市府失能滋養高雄例外論

高雄曾被譽為工業重鎮，如今最引人注目的不再是產業園區或港口建設，而是接連被挖出的「美濃大峽谷」、被濫倒的「黑金良田」、以及一座會爆炸的電廠。高雄的新聞不斷上演奇觀式的災難劇碼，市長的「震怒」聲明也成為例行公事，但真正該問的不是誰該被罵，而是「為什麼這些事一直發生」？

市府說盜採是突發事件，但實情是一連串的國土破壞歷歷在目。從吉洋里深達廿公尺的坑洞到統嶺山頭被「剃光頭」般地濫墾；從農田變成垃圾傾倒場、再到河岸旁疑似遭回填廢棄物的地下水區，這些畫面不只是環境災難，也是對治理失能的鐵證。

在這場名為「建設與進步」的遊戲中，最常被犧牲的是那些看不見的基礎法治、公平與責任。一邊是源源不絕的建案與捷運聯開工程，另一邊是爆量而無去處的營建土方。

當合法填埋場早已飽和，市府卻未能提前擴充處理量能，只在災難浮現時祭出「全面停收」、「強力掃蕩」的表面措施，無異於把監管責任往後推，把壓力交給土地承擔。

高雄市民有多少無奈，興達電廠爆炸後市民驚魂未定，也面臨缺電危機，卻只見市府將責任推向外縣市，主張「各縣市用電應自己負責」。但高雄自己呢？面對電力結構過於仰賴天然氣、市區密集設置老舊燃煤機組的結構性風險，市府又有無在第一時間拿出清楚規畫與替代方案？

當治理只是憑情緒而非憑制度來驅動，市民就只能一再重複目睹那些熟悉的劇情，一場突發事件，一次輿論爆炸，一段官員震怒，一份稽查聲明。沒有人相信這些表演會導致真正的改變，因為事後亡羊補牢的行動早已疲乏而無力。

公權力的失能不只體現在反應太慢，也體現在選擇太多。中央提供衛星變異點偵測技術，地方卻依然仰賴民間無人機揭露實況。立法院曾設立聯合打擊盜濫採土石機制，卻又被悄悄降格為行政指導，徒增懷疑政府是在維護人民？還是庇護業者？

最可怕的是這樣的失能會滋養一種「高雄例外論」，似乎只要是高雄，環保標準可以打折、建設正義可以延後、土地用途可以隨便變更。久而久之，居民對政治的信任感與參與感將愈來愈稀薄，環境與法治也會被一點一滴地蠶食。

當議員怒斥「高雄農地不是黑金提款機」時，那不只是一種選舉語言，更是對一座城市治理底線的警告。當農地一再變成廢棄物場，當民間還得利用夜間無人機來揭發非法行為，當每次事故都要等市長「震怒」後才有作為，這不再是個別行政單位的失職，而是整體治理系統的潰敗。

保護高雄，不只是保護美濃的良田或大樹的山頭，而是保護市民對未來的信心。這需要更透明的制度、更前瞻的規畫，也需要更堅定的治理意志。

否則，類似美濃的坑洞還會再擴大，而下一個成為諷刺景點的地標，可能就在你我生活的社區裡。