開放外援 國人敢生敢老

台灣新生兒數量持續下探，生育率僅一點一一；六十五歲以上人口突破總人口數兩成，二○七○年恐近半，台灣已深陷超低生育率與超高齡化雙重危機。自二○二一年起，死亡人數連年超過出生數，形成「生不如死」的人口逆差。這不僅是統計數據，更是家庭負擔：雙薪父母在工作、育兒、孝親間疲於奔命，女性常被迫中斷職涯。但台灣家庭移工僅約卅萬人，遠不足支撐六百萬家庭的照顧與陪伴需要。為此日前賴總統提出放寬外籍幫傭申請條件，讓僅有一名十二歲以下子女的家庭就能聘請，卻也引發社會熱議！

南韓、日本、中國大陸也曾限制外籍幫傭，但台灣更嚴峻：人均ＧＤＰ逾三萬美元、醫療進步，卻擁有全球最低出生率。原因在高房價、薪資停滯、長工時，與沉重育兒壓力。去年數據顯示，台灣女性承擔家務與職場雙重壓力遠超新加坡、香港與日本，導致結婚率低，「不婚不生」成常態。東亞文化重視教育競爭與職業成就，使年輕人視生育為負擔，缺乏外籍幫傭支援家庭更放大問題。經濟不安全感與工作生活失衡的狀況，比許多國家嚴重。

香港、新加坡、杜拜等地普遍允許聘僱外籍幫傭協助家務、照護與陪伴，減輕家庭壓力，值得台灣借鏡。新加坡搭配稅務優惠、公共托育、親樂齡公宅等，讓廿六萬家庭受惠；香港近百分之卅三的家庭依賴外傭，維繫雙薪經濟與長者照護；杜拜則廣泛引進家庭移工，將基層照護與家務外包，讓本地人口專注專業發展。他國經驗證明，政府正視家庭需求，透過外籍幫傭建構支援網路，可緩解少子與高齡挑戰。新加坡採行的移工開放政策助女性重返職場，間接穩定人口結構；台灣出生率全球最低卻未跟進，家庭與工作壓力兩頭燒。

台灣移工政策設限重重：數量不足、門檻高、手續繁瑣，且未充分保障家庭雇主。八十歲免評聘看護固然是進步，但何必等長輩疾病纏身才允許？年輕父母與輕症長輩同樣需要陪伴。政策改革應朝四方向推進：一、放寬家庭聘僱限制，支持有需求的家庭；二、合理區隔本勞與外勞薪資，確保家庭負擔得起並維持市場平衡；三、強化仲介管理，建立透明平台，降低費用，淘汰不良仲介與不適任移工；四、搭配居住補助、縮短工時、強化托育與性別平權，減少經濟壓力與文化障礙。

另要注意的是，設計專屬保障制度，以私人保險涵蓋職災、醫療與最低生活保障，避免與本勞體系混淆，影響國人社福資源。

少子化與高齡化是家庭重擔，唯有鬆綁規範、簡化制度、強化管理並結合對策，台灣才能構築年輕人敢生敢養、長者有人陪伴的社會。期許賴清德總統能堅定推動開放外籍幫傭與看護，並任用勇於改革的政務官。畢竟「生不如死」的台灣刻不容緩，唯有改變方能逆轉危機，邁向幸福未來。