「巴西川普」遭重判 見美國力衰退

巴西前總統波索納洛，因企圖發動政變，被法院判廿七年三個月徒刑。這是巴西法院第一次對前總統以企圖政變的罪名定罪。

波索納洛熱中民粹主義，有「巴西川普」的稱號。川普對他惺惺相惜，在今年七月宣布對巴西課徵五十％的關稅時就說「巴西司法對波索納洛的起訴是政治迫害」，所以關稅從十％調到五十％。川普聞知波索納洛的判刑「震驚、不滿」，白宮發言人更說「不排除軍事介入，以維護民主秩序」。

巴西前總統涉及的國會暴動案，是拷貝美國的版本。二○二一年大選後，川普拒絕承認拜登勝選，說是選舉舞弊，後來國會要認證選舉人票時，川普演講一直強調「他們偷了我的選舉」，鼓動支持者「奮力戰鬥」，數千川普支持者衝入國會大廈，與警方發生嚴重衝突，最後五人死亡、一百四十多名員警受傷，造成美國社會嚴重的對立。

這個案子，群眾的聚集是因川普煽動性演說而起，他沒有直接參與，但被司法部以四項聯邦罪名，共謀詐欺美國等起訴，案件仍在審理，一千四百多個暴動參與者，分別被判處最高廿二年的重刑。美國社會輿論對川普煽動群眾暴動嚴厲譴責；川普還是認為選舉不公。川普這次當選總統，上任後立即全面赦免這些暴動參與者。

兩周前，巴西國會暴動案尚未宣判，經濟學人說，對同樣的案子，巴西遵守民主規則、司法獨立進行審判；美國現已充斥腐敗專制丶保護主義的聲浪；美國成熟的民主已向南方國家做了移轉。

美國關稅的制定是國會的權利，川普強行對六十多個國家課徵關稅；要脅歐盟、墨西哥要對中國大陸加課關稅，兌價是減低配合國家的關稅；美國各州政府有責任維護州內各城市的治安，川普強制派國民兵進入民主黨治理的城市；川普強力開除聯準會理事庫克，要掌控聯準會的利率制定權。類此事件，不勝枚舉，這都損害美國的民主基石。

美國政府入股英特爾；國防部入股ＭＰ稀土公司；強制對美貿易出超國及美國大企業巨額投資美國。這些違反自由市場經濟法則的事，不時的上演。

川普本質上是房地產商人，少民主素養、重談判交易、沒有自由市場經濟的信念。川普個性囂張跋扈恣意妄為，崇信共產威權體制下的國家領導人，認為他們的言行就是國家的政策，所以對習近平、普丁羨慕敬畏有加；希望他在美國也遂行這種獨裁政制，但美國民主制衡的政治體制，不會容許這樣的領導者；他在白宮內閣會議上自詡說「做了總統，想做什麼就做什麼」，社會輿論對他的建議諍言，他都置之不理；川普還鼓勵家族，巧藉多種名目從事數位貨幣的交易，他再任命擁護數位貨幣的主管官員，師心自用通過便利數位貨幣交易的法規，使他的家族在短短幾個月內積累了幾十億美元資財。

美國立國兩百多年來強力鞏固的民主正在傾斜；鼓吹的市場自由經濟也被川普偷樑換柱；再加上司法獨立也受到挑戰。自由、民主、法治是美國立國的基石，一天天受到侵蝕，美國國力的衰退，是必須面對的現實。