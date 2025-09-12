從中美高層通話 看台海變局

本月十日，大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐通電話。王毅向魯比歐表示，在台灣等「涉及中方核心利益的問題上」，美方務必謹言慎行。而就在九日，中國大陸國防部長董軍與美國防部長赫塞斯也進行視訊通話，赫塞斯表示美國堅決維護在亞太地區的利益。董軍則表示兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，警告任何「以武助獨」、「以台制華」或外部干涉中國的行徑都將挫敗；中方將與區域國家共同維護南海穩定，堅決反對外部挑釁。

看來雙方仍是各說各話，中共不僅不會放棄台灣，更進一步向美方闡明是其核心利益；而赫塞斯把亞洲視為美國利益，卻充滿帝國主義色彩，美國與中國相距半個地球遠，美國把亞洲當做自己的利益，對亞洲國家本就不對等；若中國把美國西岸太平洋畫歸中國利益，美國能接受嗎？

從中國大陸九三閱兵甫結束，美國五角大廈周邊披薩店的購買率，應聲攀升至平日之四、五倍看來，美中之間這兩次通話來得恰是時候又有必要。九三閱兵，總的來說就是中共向美方警告，在一邊站著即可，切勿長臂管轄。

赫塞斯雖表示美國堅決維護其在亞太地區的重大利益，言下之意或許就是保護台灣，但美軍從第一島鏈後撤卻是不爭的事實。如果中美兩軍因美軍的長臂管轄引發各式戰爭，都是美國不可承受之重，故美國不會與中國打核戰；然而一旦戰爭開打，卻又很難不出動核武。

在九三閱兵上，中共端出東風５Ｃ、東風61洲際導彈、潛射型巨浪三型等核打擊武器，明顯「以核懾美」，阻止其對中國大陸的盲動。若發生核戰，結果會是中美同時毀滅，俄羅斯必然漁翁得利；中美俄三強是等邊三角形，任何兩邊發生戰爭、直接開戰（代理人戰爭除外），三角形必向一邊傾斜。

ＡＰＥＣ會議即將於十月底在南韓舉行，川普與習近平可能藉機見面；除了談商貿，或涉及九三閱兵後中美俄的相互關係，一切還待會議上交鋒。呂祖謙《東萊左式博議》云：「古人之所謂量力者，蓋有說矣！養而未充也，為而未成也，修而未備也，於是量力未敢輕動焉。」足見中美兩軍目前均因「養而未充也，為而未成也，修而未備也」，故均不敢輕舉妄動來打破恐怖平衡的均勢。

當中共已可完全主宰西太平洋時，就是其強力推動兩岸統一時。現在還沒動手，只因中共自認「養未充、為未成、修未備」。台灣現不思追求兩岸關係正常化，待其「養已充、為已成、修已備」，屆時台灣將如何自處？